Στον Παναθηναϊκό θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν η Σεντόνα Πρινς.

Μια από τις κορυφαίες παίκτριες του κράτησε στο ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Η Σεντόνα Πρινς συνεχίζει στις πράσινες, αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η Αμερικανίδα σέντερ έδειξε την χαρά της μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 14.2 πόντους και 7.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στο Eurocup μέτρησε 16 πόντους και 10.5 ριμπάουντ ανά ματς, κυριαρχόντας στη ρακέτα.

Λίγες μέρες πριν ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει και την ανανέωση της συνεργασίας του με την αρχηγό της ομάδας, την Άννα - Νίκη Σταμολάμπρου.

Αναλυτικά

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Σεντόνα Πρινς στο τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Η Αμερικανίδα σέντερ παραμένει στον Παναθηναϊκό υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Σεντόνα Πρινς ανέφερε τα εξής: «Είμαι απίστευτα χαρούμενη που θα βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό για ακόμη μία χρονιά. Η ομάδα και ο οργανισμός έχουν γίνει πραγματικά το σπίτι μου, η οικογένειά μου, και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει αλλού. Σε εσάς, τους φιλάθλους: αυτή η σεζόν θα είναι ακόμη καλύτερη από την προηγούμενη και ανυπομονώ να σας ξαναδώ όλους μέσα στη χρονιά».