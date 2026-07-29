Πάλλας στους Galacticos by Interwetten: «Τι συμβαίνει με Παναθηναϊκό και Φρανσίσκο» - Όλο το ρεπορτάζ

Δείτε όλα όσα είπε ο Γιάννης Πάλλας στους «Galacticos by Interwetten», για τον Σιλβέν Φρανσίσκο και τι ισχύει σχετικά με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιάννης Πάλλας στους «Galacticos by Interwetten» κατέθεσε όλες τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του Σιλβέν Φρανσίσκο και τι ισχύει σχετικά για τον Παναθηναϊκό.

Τοποθετήθηκε λέγοντας πως η πλευρά του παίκτη γνωρίζει ήδη την προσφορά που του έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ενώ τόνισε πως το επόμενο 48ώρο θα είναι το πιο κρίσιμο για τον Γάλλο γκαρντ.

Δείτε τι είπε ο Γιάννης Πάλλας:

«Ακόμη είναι ρευστά τα πράγματα. Τα τελευταία 24ωρα γίνονται συζητήσεις. Ο αθλητής έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν, όμως ο γαλλικός σύλλογος αδυνατεί να καλύψει τα χρήματα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο 48ωρο. Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τα πράγματα από την πρώτη στιγμή την περίπτωση. Είναι η μοναδική από το τοπ επίπεδο που υπάρχει στην Ευρώπη που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του Ομπράντοβιτς. Η στόχευση είναι ο Φρανσίσικο, ο Παναθηναϊκός το χειρίζεται "λεπτά" το θέμα, περιμένει να δει και θα έχουμε εξέλιξη το επόμενο 48ωρο που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, καθώς πιέζει και η πλευρά του παίκτη. Ο Παναθηναϊκός έχει έτοιμη την πρόταση για τον Γάλλο γκαρντ, γνωρίζει η πλευρά του παίκτη ποια είναι».