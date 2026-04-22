Ο Αθηναϊκός γιόρτασε με φιέστα το 5ο του πρωτάθλημα στην ιστορία του, σε μία γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό του Βύρωνα.

Μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή που ανέδειξε πρωταθλητή Ελλάδος τον Αθηναϊκό, η ομάδα του Βύρωνα γιόρτασε με φιέστα την κατάκτηση του double για τη σεζόν 2025-26.

Υπό το βλέμμα του Νίκου Χαρδαλιά, τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου πανηγύρισαν το 5ο τους πρωτάθλημα Ελλάδος στη γιορτή που έγινε στον Βύρωνα, ενώ επίσης πέτυχαν το 4ο double στην ιστορία τους.

Θυμίζουμε ο Αθηναϊκός έφτασε ένα βήμα και από την κατάκτηση του Eurocup Women, όμως η Μερσίν επικράτησε στη διαφορά των πόντων στους τελικούς και στέρησε από την ομάδα του Βύρωνα το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.

Τα κορίτσια της Στέλλας Καλτσίδου γνώρισαν την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδό τους, προκειμένου να της χειροκροτήσει για την πρώτη θέση που κατέλαβαν στην Ελλάδα στην Α1 γυναικών, καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδος.

Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν όλο το γήπεδο αποθέωσε την Εβίνα Σταμάτη η οποία ανακοίνωσε την απόσυρσή της από τα παρκέ. Η ομάδα της, της αφιέρωσε ένα βιντεάκι με τις καλύτερές τις στιγμές και στη συνέχεια αποθέωσε την Ελληνίδα γκαρντ για την προσφορά της στο ελληνικό μπάσκετ.