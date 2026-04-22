Πρωταθλητής ο Αθηναϊκός μετά την ποινή του Παναθηναϊκού

Πρωταθλητής στην Α1 Γυναικών είναι ο Αθηναϊκός όπως ενημέρωσε η ΕΟΚ. Ένα πρωτάθλημα που τελειώνει χωρίς να ολοκλήρωθεί ματς στους τελικούς.

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών κατέληξε στον Αθηναϊκό, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κατόπιν απόφασης του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν βγήκε στο γήπεδο για το δεύτερο μισό του αγώνα κόντρα στον Αθηναϊκό με αποτέλεσμα να διακοπεί το Game 1 των τελικών.

Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν επετράπη η είσοδος κάποιων φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια. Κάτι που ενδεχομένως να έβαζε σε κίνδυνο την ασφάλεια του αγώνα. Οι «πράσινες» αποφάσισαν, λοιπόν, να μην αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο θέλοντας να διαμαρτυρηθούν γι' αυτήν την απαγόρευση.

Από εκείνο το σημείο και μετά είχαμε ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές, με το πρωτάθλημα να κρίνεται οριστικά στα... χαρτιά. Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως είχαμε απόρριψη της ένστασης του τριφυλλιού και ανακήρυξη του Αθηναικού ως πρωταθλητή.

Aναλυτικά

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),

το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.