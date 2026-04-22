Παναθηναϊκός: «Για κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας»

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών κατέληξε στον Αθηναϊκό, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τους υπόλοιπους αγώνες των playoffs και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του Αθηναϊκού ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας», ενώ πρόσθεσε πως: «Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα πιο ισχυροί. Ακόμα περισσότερο ενωμένοι».

Αναλυτικά

Η διοίκηση του μεγαλύτερου και πολυνίκη ελληνικού Συλλόγου, έχει πρώτιστη υποχρέωση την προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του ΑΟ. Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του. Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα πιο ισχυροί. Ακόμα περισσότερο ενωμένοι.

Κόσμος, ομάδα και διοίκηση θα παραμείνουμε συσπειρωμένοι και με τους πόρους τους δικούς μας και των φιλάθλων μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να εμφανιστούμε την επόμενη σεζόν μια γροθιά διεκδικώντας και κατακτώντας τους τίτλους μέσα στο γήπεδο κι όχι στα γραφεία των αθλητικών δικαστών.

Κι αυτό αποτελεί δέσμευση και θα το διαπιστώσουν όλοι άμεσα.