Καλτσίδου: «Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη»

Η Στέλλα Καλτσίδου έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια του Αθηναϊκού σε σχέση με τους υπόλοιπους στόχους της σεζόν.

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 56-94 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών για τη σεζόν 2025-26 και μάλιστα για 4η φορά στην ιστορία του.

Ο Αθηναϊκός σήκωσε το πρώτο τρόπαιο της χρόνιας και πλέον μπορεί να ελπίζει σε άλλους δύο, αφού είναι στους τελικούς του Eurocup γυναικών με τη Μερσίν και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Η Στέλλα Καλτσίδου εκθείασε την ομάδα της για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.

Αναλυτικά

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Πρωτέα, που βρέθηκε πανάξια στον τελικό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και το έχει αποδείξει όλη τη χρονιά. Φυσικά θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στη δική μου ομάδα, γιατί πνευματικά προσεγγίσαμε το παιχνίδι όπως έπρεπε και δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο σε κανένα σημείο. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένες, παίξαμε όπως έπρεπε για αυτό και φέραμε το παιχνίδι εκεί.



Συγχαρητήρια σε όλους, είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά, δύσκολο δρόμο. Θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα συνεχίσουμε τη δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα του πρωταθλητισμού. Όταν στοχεύεις ψηλά και κυνηγάς τίτλους, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις reset γρήγορα. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια αξίζουν να πανηγυρίσουν σήμερα κι από αύριο με το καλό που θα επιστρέψουμε στη βάση μας, πρέπει να προσαρμοστούμε και να συγκεντρωθούμε, για να προετοιμαστούμε για το επόμενο ματς.



Το αφιερώνουμε σίγουρα στον κόσμο της ομάδας και τη διοίκηση της ομάδας, που μας στηρίζει. Από εκεί και πέρα ο καθένας προσωπικά, αυτά είναι δικά του δεδομένα. Χαιρόμαστε που έχουμε κατακτήσει το πρώτο (σσ. τρόπαιο της σεζόν), αλλά είμαστε ακόμα πολύ πεινασμένοι και θέλουμε να πάμε και για άλλα».