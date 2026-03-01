Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στο... θρίλερ κόντρα στον Αμύντα με 90-86 για την τελευταία αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε με κόπο από το «Άγγελος Ζούπας», επικρατώντας του Αμύντα με 90-86, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές για την 22η και τελευταία «στροφή» της Α1 Γυναικών.

Η αναμέτρηση έμοιαζε με... ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και την ένταση να κορυφώνεται στο φινάλε. Η Κυπριανού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με εύστοχο τρίποντο 32 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη έδωσε προβάδισμα στον «Δικέφαλο», ενώ στα 7’’ ευστόχησε σε δύο βολές που «σφράγισαν» το θετικό αποτέλεσμα..

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η Μέιμπρεϊ ήταν η πρώτη σκόρερ με 23 πόντους, προσθέτοντας 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ η Γουίλιαμς ακολούθησε με 19. Πολύτιμη και η συμβολή της Κυπριανού, που τελείωσε το ματς με 18 πόντους (4 τρίποντα) και 3 ασίστ σε λιγότερα από 19 λεπτά συμμετοχής. Στην αντίπερα όχθη, ο Αμύντας πάλεψε μέχρι τέλους, με τη Μπέι να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ, ενώ η Γκίλντεϊ πρόσθεσε 30 πόντους και 4 ασίστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 8-12, ενώ ο Αμύντας έκλεισε τη σεζόν στο 3-17.

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Μαραμής-Καραμπιτσάκος

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 42-50, 65-63, 86-90

Αμύντας (Βελτσίστας): Γκίλντεϊ 30(1), Μαργώνη, Κοντογιάννη 2, Κατσαμούρη, Μπέι 31(2), Μάγκλαρη, Χάντερ 8, Μόρτενσεν 11(1), Νάτσκου 4.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη 4, Κυπριανού 18(4), Γουίλιαμς 19(3), Γιαννούδη 2, Βιντσιλαίου 6, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 23(4), Παπαϊωάννου 5, Μανίς 10, Μπαντού 3(1).