Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Πανσερραϊκό, αλλά τελικά επικράτησε με 76-72 για την Α1 Γυναικών.

Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκες ζορίστηκαν κόντρα στον Πανσερραϊκό εκτός έδρας αλλά στο τέλος έφτασαν στη νίκη με 76-72. Στην κορυφή ο Αθηναϊκός με ρεκόρ 17-1.

Το τελευταίο δεκάλεπτο έκανε τη διαφορά, με τον Ολυμπιακό να τρέχει επιμέρους 15-22. Στο 15-3 πήγε η ομάδα από τον Πειραιά, ενώ οι γηπεδούχες έπεσαν στο 9-9 στη βαθμολογία.

Για τον Ολυμπιακό η Ραμπέρ είχε 16 πόντους, η Τζόνσον τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και η Καρλάφτη είχε 11. Στον αντίποδα η Ρόνσιεκ μέτρησε 19 πόντους και η Ντάβιντσον είχε 16.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-35, 57-54, 72-76