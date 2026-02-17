Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 72-76: Δύσκολα οι ερυθρόλευκες
Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκες ζορίστηκαν κόντρα στον Πανσερραϊκό εκτός έδρας αλλά στο τέλος έφτασαν στη νίκη με 76-72. Στην κορυφή ο Αθηναϊκός με ρεκόρ 17-1.
Το τελευταίο δεκάλεπτο έκανε τη διαφορά, με τον Ολυμπιακό να τρέχει επιμέρους 15-22. Στο 15-3 πήγε η ομάδα από τον Πειραιά, ενώ οι γηπεδούχες έπεσαν στο 9-9 στη βαθμολογία.
Για τον Ολυμπιακό η Ραμπέρ είχε 16 πόντους, η Τζόνσον τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και η Καρλάφτη είχε 11. Στον αντίποδα η Ρόνσιεκ μέτρησε 19 πόντους και η Ντάβιντσον είχε 16.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 41-35, 57-54, 72-76
