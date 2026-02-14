ΑΕΚ: Η εξάδα ξένων κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (14/02, 18:15) στο «Παλατάκι» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. H oμάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παραταχθεί χωρίς τον Δημήτρη Φλιώνη που υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που δεν του επιτρέπει να παίξει.
Σχετικά με την εξάδα ξένων ο Σάλε επέλεξε να αφήσει εκτός τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Έτσι η εξάδα ξένων για την αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Σάκοτα θα αποτελείται από τους ΡαϊΚουάν Γκρέι, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Τζέιμς Νάναλι και Φρανκ Μπάρτλεϊ.
H Βασίλισσα μετρά 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ψάχνει τρόπο να διευρύνει το σερί της.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.