Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ (18:15) και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έμεινε εκτός εξάδας ξένων.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ (14/02, 18:15) στο «Παλατάκι» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL. H oμάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παραταχθεί χωρίς τον Δημήτρη Φλιώνη που υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο, κάτι που δεν του επιτρέπει να παίξει.

Σχετικά με την εξάδα ξένων ο Σάλε επέλεξε να αφήσει εκτός τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Έτσι η εξάδα ξένων για την αναμέτρηση κόντρα στο σύνολο του Σάκοτα θα αποτελείται από τους ΡαϊΚουάν Γκρέι, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ, Λούκας Λεκαβίτσιους, Τζέιμς Νάναλι και Φρανκ Μπάρτλεϊ.

H Βασίλισσα μετρά 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και ψάχνει τρόπο να διευρύνει το σερί της.