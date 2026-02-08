Αθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 83-57: Κυρίαρχος από την αρχή έως το τέλος!
Εύκολο μεσημέρι είχε ο Αθηναϊκός, αφού επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα με 83-57, πετυχαίνοντας την 16η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Καλτσίδου ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχοντας ως κορυφαία την Ρόμπιν Παρκς που τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, παρέμεινε μόνη πρώτη στη κατάταξη με ρεκόρ 16-1.
Για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Μπρούγκλερ με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 34 λεπτά συμμετοχής. Πλέον τα Γιάννινα, υπέπεσαν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 ήττες και οκτώ ήττες.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 44-25, 68-46, 83-57.
Αθηναϊκός Qualco-ΠΑΣ Γιάννινα 83-57
Διαιτητές: Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Ν.-Κουτιβής
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 3(1), Χαιριστανίδου 3, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 5, Παυλοπούλου 2, Μίλερ 9(1), Λούκα 8, Αλεξανδρή 9(1), Πρινς 12(2), Παρκς 15(1), Ανίγκουε 8.
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 24(3), Καράλη 3, Σαρηγιαννίδου 8, Μαρίνη 10, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μούρερ 7(1), Σίγκλετον 5, Παπανικολάου.
