Πρωτέας Βούλας – Αμύντας 78-59: Άνετη επικράτηση και τρίτη σερί νίκη
Ο Πρωτέας Βούλας επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική του κατάσταση και πήρε με άνεση τη νίκη απέναντι στον Αμύντα με 78-59, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.
Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα της Βούλας ανέβασε στροφές, έλεγξε τον ρυθμό και άρχισε σταδιακά να «χτίζει» διαφορά, την οποία διατήρησε χωρίς προβλήματα μέχρι το φινάλε. Με σωστές επιλογές, ο Πρωτέας δεν επέτρεψε στον Αμύντα να επιστρέψει στο παιχνίδι.
Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Μάλι με 18 πόντους, με την Ανδρικοπούλου να ακολουθεί, προσθέτοντας 13. Από την πλευρά του Αμύντα, η Μπέι πάλεψε σχεδόν μόνη της, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πρωτέας Βούλας πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική του νίκη και ανέβηκε στο 8-8, ενώ ο Αμύντας παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία, υποχωρώντας στο 2-14 και γνωρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη ήττα του στο πρωτάθλημα.
Διαιτητές: Πολάτογλου-Κονταξάκης-Ιωάννου
Δεκάλεπτα: 14-19, 43-31, 68-43,78-59
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 11(3), Ντέμο, Ανδρικοπούλου 13(2), Σακελλαρίου 3(1), Μπόικο 5(1), Αράπογλου, Γιένσεν 15(3), Τουμπανιάρη 2, Αναστασοπούλου 6, Κουκουζέλη, Μάλι 18(2), Ράιαν 5.
Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 2, Μαργώνη, Κοντογιάννη 4, Κατσαμούρη, Μουστάκα, Μπέι 30(2), Μάγκλαρη, Χάντερ 9, Μόρτενσεν 6, Νάτσκου 8.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα (Σάββατο 31/01)
Πρωτέας Βούλας-Αμύντας 78-59
18.30 Παναθλητικός-Αθηναϊκός
Κυριακή 1/2
ΕΑΚ Βόλου 13.00 Ανόρθωση Βόολου-Παναθηναϊκός Μαραμής-Κλεπουσνιώτου-Κασούμης (Βαρνάς)
Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Δέλλας (Καραδήμας)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Αναβολή)
Ρεπό: Ιωνία
