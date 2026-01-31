Ο Πρωτέας Βούλας επέβαλε τον ρυθμό του και χωρίς να δυσκολευτεί επικράτησε του Αμύντα με 78-59, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία στην Α1 Γυναικών.

Ο Πρωτέας Βούλας επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική του κατάσταση και πήρε με άνεση τη νίκη απέναντι στον Αμύντα με 78-59, στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα της Βούλας ανέβασε στροφές, έλεγξε τον ρυθμό και άρχισε σταδιακά να «χτίζει» διαφορά, την οποία διατήρησε χωρίς προβλήματα μέχρι το φινάλε. Με σωστές επιλογές, ο Πρωτέας δεν επέτρεψε στον Αμύντα να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Κορυφαία για τις νικήτριες ήταν η Μάλι με 18 πόντους, με την Ανδρικοπούλου να ακολουθεί, προσθέτοντας 13. Από την πλευρά του Αμύντα, η Μπέι πάλεψε σχεδόν μόνη της, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Πρωτέας Βούλας πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική του νίκη και ανέβηκε στο 8-8, ενώ ο Αμύντας παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία, υποχωρώντας στο 2-14 και γνωρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη ήττα του στο πρωτάθλημα.