Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών στο εμβληματικό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το γήπεδο ήταν κατάμεστο με τους φιλάθλους του τριφυλλιού να αποθεώνουν την προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, κατά την είσοδό της στο παρκέ.

Η πρόσφατη επιτυχία των «πράσινων» με την ιστορική πρόκριση στους «8» του EuroCup έχει... ζεστάνει τους φίλους του Παναθηναϊκού παράλληλα με την καλή πορεία στο πρωτάθλημα (12-1, 2η θέση). Η τουρκάλα τεχνικός υποκλίθηκε στους φιλάθλους της ομάδας που φώναζαν ρυθμικά το όνομά της για ακόμη μία φορά, δείχνοντας το στενό δέσιμο που έχει δημιουργηθεί.