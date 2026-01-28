Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Α1 Γυναικών

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών συνεχίζεται την Τετάρτη 28/1 με τη διεξαγωγή της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής, όπου ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός στο «Π. Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.

Στο «Π. Γιαννακόπουλος», το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί τις «ερυθρόλευκες» (18:15) σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ μετράει 12 νίκες σε 13 αγώνες και ακολουθεί τον πρωτοπόρο Αθηναϊκό Qualco, ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 11-2.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής (28/1)

15:00 Πανσερραϊκός-Αθηναϊκός Qualco

18:00 Ανόρθωση Βόλου-Παναθλητικός Συκεών

18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

19:30 Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα

20:00 Ιωνία-Πρωτέας Βούλας

Κατάταξη