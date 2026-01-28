Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στο ντέρμπι της Α1 Γυναικών

Α1 Γυναικών: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.
Στο «Π. Γιαννακόπουλος», το «τριφύλλι» θα υποδεχθεί τις «ερυθρόλευκες» (18:15) σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ μετράει 12 νίκες σε 13 αγώνες και ακολουθεί τον πρωτοπόρο Αθηναϊκό Qualco, ενώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό, βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 11-2.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής (28/1)
15:00 Πανσερραϊκός-Αθηναϊκός Qualco
18:00 Ανόρθωση Βόλου-Παναθλητικός Συκεών
18:15 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
19:30 Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα
20:00 Ιωνία-Πρωτέας Βούλας
Κατάταξη
- Αθηναϊκός 13-1
- Παναθηναϊκός 12-1
- Ολυμπιακός 11-2
- Πανσερραϊκός 8-6
- ΠΑΣ Γιάννινα 7-7
- Πρωτέας Βούλας 6-8
- Παναθλητικός 6-7
- Ιωνία 5-9
- ΠΑΟΚ 4-10
- Αμύντας 2-12
- Ανόρθωση Βόλου 1-12
