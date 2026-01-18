Α1 Γυναικών: Παναθηναϊκός – Πρωτέας και Αθηναϊκός στη Νέα Ιωνία για τη μάχη της κορυφής
Η 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται αυτή την Κυριακή (18/1) με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις.
Την αυλαία ανοίγει ο Αμύντας με τον Πανσερραϊκό στη 13:00, ενώ ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» για να υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας (15:30), μετά το εντυπωσιακό διπλό στην Πολωνία για το Eurocup που έδειξε την εξαιρετική φόρμα των «πράσινων».
Στην άλλη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας, ο Αθηναϊκός ταξιδεύει στη Νέα Ιωνία (18:00), με στόχο να συνεχίσει τις νίκες του στην έδρα της ομάδας της Στέλλας Καλτσίδου. Η ομάδα της Αθήνας προέρχεται από εντός έδρας επιτυχία κόντρα στην Σοπρόν και ήδη ετοιμάζεται για τη ρεβάνς της Πέμπτης 22/1, που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του Eurocup.
Η 13η αγωνιστική
Σάββατο 17/1
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 88-80
Ολυμπιακός - Παναθλητικός 76-67
Κυριακή 18/1
Αμύντας - Πανσερραϊκός 13:00
Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 15:30
Νέα Ιωνία - Αθηναϊκός 18:00
