Α1 Γυναικών: Παναθηναϊκός – Πρωτέας και Αθηναϊκός στη Νέα Ιωνία για τη μάχη της κορυφής

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας μετά το εντυπωσιακό διπλό στην Πολωνία για το Eurocup, ενώ ο Αθηναϊκός δοκιμάζεται στη Νέα Ιωνία, με στόχο να διατηρηθεί στην κορυφή μαζί με το «τριφύλλι» στην Α1 Γυναικών.

Η 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται αυτή την Κυριακή (18/1) με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις.

Την αυλαία ανοίγει ο Αμύντας με τον Πανσερραϊκό στη 13:00, ενώ ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» για να υποδεχθεί τον Πρωτέα Βούλας (15:30), μετά το εντυπωσιακό διπλό στην Πολωνία για το Eurocup που έδειξε την εξαιρετική φόρμα των «πράσινων».

Στην άλλη μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας, ο Αθηναϊκός ταξιδεύει στη Νέα Ιωνία (18:00), με στόχο να συνεχίσει τις νίκες του στην έδρα της ομάδας της Στέλλας Καλτσίδου. Η ομάδα της Αθήνας προέρχεται από εντός έδρας επιτυχία κόντρα στην Σοπρόν και ήδη ετοιμάζεται για τη ρεβάνς της Πέμπτης 22/1, που αναμένεται να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του Eurocup.

Η 13η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Ολυμπιακός - Παναθλητικός 76-67

Κυριακή 18/1

Αμύντας - Πανσερραϊκός 13:00

Παναθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας 15:30

Νέα Ιωνία - Αθηναϊκός 18:00