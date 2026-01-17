Ο Ολυμπιακός συνέχισε το νικηφόρο του σερί στην Α1 Γυναικών, επικρατώντας του Παναθλητικού με 76-67 για τη 14η αγωνιστική, ενώ ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το σκηνικό στο δεύτερο ημίχρονο και λύγισε τον ΠΑΣ Γιάννινα με 88-80.

Το νικηφόρο του σερί στο πρωτάθλημα συνέχισε ο Ολυμπιακός, φτάνοντας στην τρίτη διαδοχική του επικράτηση μετά το 76-67 επί του Παναθλητικού, για τη 14η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα, ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 10-2 και διατηρήθηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, ο Παναθλητικός υποχώρησε στο 5-7 και στην 6η θέση. Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Κριβάσεβιτς με 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε η Χριστινάκη.

Ολυμπιακός-Παναθλητικός 76-67

Διαιτητές: Ρίζος-Παπαγεωργίου Δ.-Μπακετέα

Δεκάλεπτα: 23-19, 38-32, 62-49, 76-67

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5(1), Γιακούμπκοβα 2, Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 2, Καρλάφτη 11(3), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα, Μπενέκη 2, Χριστινάκη 14, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 9, Ντάλα 2.

Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 5, Μάντζου, Βίγκα, Αυτζή 13(1), Παντώτη 3(1), Βασιλείου 1, Κάρτερ 15, Γκέλντοφ 12, Σύρπα, Λόβιλ 18(2).

Η αυλαία της αγωνιστικής άνοιξε με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε τη νίκη με 88-80. Οι φιλοξενούμενες είχαν τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 9 πόντων, όμως στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ αντέδρασε.

Με τη βοήθεια και των δύο νέων προσθηκών του, της Αγγελικής Βιντσιλαίου και της Λορέν Μανίς, γύρισε το παιχνίδι και έφτασε στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 4-9. Ο ΠΑΣ Γιάννινα έπεσε στο 6-7.

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 88-80

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Ζαχαρής-Κλεπουσνιώτου

Δεκάλεπτα: 18-22,38-47, 58-60, 88-80

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 2, Γουίλιαμς 21(1), Γιαννούδη, Βιντσιλαίου 8, Ράτζα 3(1), Μεϊμπρέι 23(3), Παπαϊωάννου, Μανίς 12(1), Ζορμπαλά, Μπαντού 19(4).

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 22(2), Μούγιοβιτς 10, Κάραλη, Σαρηγιαννίδου 10(2), Μαρίνη 19(5), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 5, Σίγκλετον 14.

Κυριακή 18/1

13.00 Αμύντας-Πανσερραϊκός

15.30 Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας

18.00 Ιωνία-Αθηναϊκός

Ρεπό: Ανόρθωση Βόλου

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 23

2) Παναθηναϊκός 23

3) Ολυμπιακός 22

4) Πανσερραϊκός 19

5) ΠΑΣ Γιάννινα 19

6) Παναθλητικός 17

7) Πρωτέας Βούλας 17

8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 17

9) ΠΑΟΚ 17

10) Αμύντας 14

11) Ανόρθωση Βόλου 13