H Σα Κάρτερ και η Τζαέλιν Μπράουν αναδείχτηκαν MVP's για την 11η αγωνιστική της Α1 γυναικών, ενώ Next Gen ήταν η Διαμάντω Αλεξία.

Ο πρώτος γύρος της Α1 γυναικών, ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο (20-21/12), με τις αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική.

Η Σα Κάρτερ, μαζί με την Τζαέλιν Μπράουν μοιράστηκαν το βραβείο της πολυτιμότερης της αγωνιστικής.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη, στη νίκη του Παναθλητικού επί της Ιωνίας (88-78), τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Παρόμοιο βαθμό αξιολόγησης, κατέκτησε και η Τζάελιν Μπράουν από τον Παναθηναϊκό.

Η Αμερικανίδα, στη νίκη της ομάδας της, επί του Πανσερραϊκου (90-60), σημείωσε 15 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες σε 36 λεπτά συμμετοχής.

MVP Next Gen η Διαμάντω Αλεξιά

Στην κατηγορία Κ23, το βραβείο της πολυτιμότερης, κατέκτησε η Διαμάντω Αλεξιά για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η 21χρονη, πέτυχε double - double, με 10 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

