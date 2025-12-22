Α1 γυναικών: Οι MVP's της 11ης αγωνιστικής
Ο πρώτος γύρος της Α1 γυναικών, ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο (20-21/12), με τις αναμετρήσεις για την 11η αγωνιστική.
Η Σα Κάρτερ, μαζί με την Τζαέλιν Μπράουν μοιράστηκαν το βραβείο της πολυτιμότερης της αγωνιστικής.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη, στη νίκη του Παναθλητικού επί της Ιωνίας (88-78), τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 12 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 37 λεπτά συμμετοχής.
Παρόμοιο βαθμό αξιολόγησης, κατέκτησε και η Τζάελιν Μπράουν από τον Παναθηναϊκό.
Η Αμερικανίδα, στη νίκη της ομάδας της, επί του Πανσερραϊκου (90-60), σημείωσε 15 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 τάπες σε 36 λεπτά συμμετοχής.
MVP Next Gen η Διαμάντω Αλεξιά
Στην κατηγορία Κ23, το βραβείο της πολυτιμότερης, κατέκτησε η Διαμάντω Αλεξιά για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Η 21χρονη, πέτυχε double - double, με 10 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.