Γνωστές έγιναν οι προπονήτριες που θα κοουτσάρουν τις ομάδες Hellas και World, που θα συμμετέχουν στο All star game γυναικών στις (29/12) στα Ιωάννινα.

Το All Star Game γυναικών, θα σηματοδοτήσει τη γιορτή του μπάσκετ γυναικών, για τη φετινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος θα είναι η Hellas και η World, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει τις προπονήτριες που θα κοουτσάρουν.

Πιο συγκεκριμένα, την ελληνική ομάδα θα κοουτσάρει η Φρόσω Δρακάκη του Ολυμπιακού, μαζί με τη Σοφία Κλιγκοπούλου.

Στην αντίπερα όχθη και στον πάγκο της Team World θα βρίσκεται η Σελέν Ερντέμ του Παναθηναϊκό μαζί με τη Δαυϊδία Τσώνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ Γυναικών επιστρέφει φέτος στα Ιωάννινα, όπου στις 29 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Women’s All Star Game 2025 elevated by ΟΠΑΠ, παρουσία όλων των αστεριών που λάμπουν στα παρκέ του πρωταθλήματος.

Οι προπονήτριες των δύο ομάδων που θα αναμετρηθούν στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων θα είναι η Φρόσω Δρακάκη (Ολυμπιακός) με την Σοφία Κλιγκοπούλου στην Team Hellas, και η Σελέν Ερντέμ (Παναθηναϊκός) με τη Δαυϊδία Τσώνη (ΑΕ Πλατανιά) στην Team World.

Η Φρόσω Δρακάκη θεωρείται, και είναι, μία από τις πιο επιτυχημένες προπονήτριες, η οποία μετά την επί σειρά ετών παρουσία της στον πάγκο του Αμύντα και τη συνεργασία της με την Εθνική Κωφών Γυναικών στο παρελθόν, το καλοκαίρι του 2025 έκανε το επόμενο βήμα αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, οδηγώντας τον στην πρόκριση στην φάση των «16» του EuroCup. Μαζί της στον πάγκο θα βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες παρουσίες στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, η Σοφία Κλιγκοπούλου, προπονήτρια σε ομάδες ακαδημιών, η πρώτη γυναίκα team manager σε ανδρική ομάδα της Α1 Ανδρών (Περιστέρι), βασικό μέλος στο παρελθόν της Εθνικής Γυναικών και νυν Director οf Team Operations του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας μας.

"Απέναντι" στις δυο κυρίες, θα βρίσκονται δυο άλλες προπονήτριες που πρωταγωνιστούν στο μπάσκετ σε διαφορετικές κατηγορίες, και συνδυάζουν το παρόν με το μέλλον του αθλήματος. Η Σέλεν Ερντέμ, η οποία την περσινή περίοδο εργάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως προπονήτρια του ΠΑΣ Γιάννινα, και το καλοκαίρι «ρίζωσε» στη χώρα μας αποδεχόμενη την πρόταση του Παναθηναϊκού. Η Τουρκάλα προπονήτρια, από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου κρατάει το τιμόνι του «τριφυλλιού» σταθερά διατηρώντας την ομάδα μέχρι σήμερα στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α1 κατηγορίας, ενώ πρόσφατα πανηγύρισε με τον Παναθηναϊκό την πρόκριση στους «16» του EuroCup Γυναικών.

Δίπλα της θα βρίσκεται μία από τις εκπροσώπους της νεότερης γενιάς των Ελληνίδων προπονητριών, η Δαυϊδία Τσώνη, η οποία πρόσφατα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας ΑΕ Πλατανιά που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Α’ ΕΚΑΣΚ. Η νεαρή προπονήτρια, απόφοιτη του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας με ειδικότητα στο μπάσκετ, στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με ακαδημίες συλλόγων στα Τρίκαλα, ενώ εφέτος, εκτός από κόουτς της ΑΕ Πλατανιάς, είναι προπονήτρια και στις ομάδες των ακαδημιών του κρητικού συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των αθλητριών που θα συμμετέχουν στο φετινό All Star Game 2025 elevated by ΟΠΑΠ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τη Δεύτερα 22/12. Την ίδια μέρα, στις 15.00, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα.

Μέχρι τότε, οι φίλοι του μπάσκετ μπορείτε να συνεχίσετε να επιλέγετε τις αθλήτριες που θέλετε να δείτε στα Ιωάννινα κάνοντας κλικ εδώ.»






