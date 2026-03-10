Ντύθηκε στα χρώματα του Παναιτωλικού η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (vid)
Ημέρας γιορτής η 9η Μαρτίου για τον Παναιτωλικό, ο οποίος συνδύασε τα 100α του γενέθλια με τη σημαντική νίκη κόντρα στην Κηφισιά (2-1) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Μετά το πάρτι που στήθηκε στους δρόμους και στο γήπεδο του Αγρινίου, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου βάφτηκε στα χρώματα της ομάδας, δημιουργώντας μία πολύ όμορφη εικόνα.
Συγκεκριμένα, το μπλε και το κίτρινο κάλυψαν το σπουδαίο έργο και αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ιστορίας του Παναιτωλικού.
