Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς, για να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας στις θέσεις των φόργουορντ.
Πιο συγκεκριμένα, η πολύπειρη Σέρβα, αγωνίζεται ως παόυερ φόργουορντ, ενώ έχει παίξει σε αρκετές ομάδες, με μεγάλο πέρασμα από την Ουγγαρία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς. Η Σέρβα πάουερ φόργουορντ (ημ. γέννησης 8/4/1990, 1,96μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.
Τη σεζόν 2024-25, η Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς αγωνίστηκε στην Ουγγαρία, με την Σοπρόν, ενώ το 2023-24, έπαιξε στο τουρκικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Μπεσίκτας.
Η δήλωση της Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς: «Είμαι ευγνώμων και ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να ενταχθώ στον Ολυμπιακό! Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να παίξω μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του συλλόγου».
Προηγούμενες ομάδες:
2005-06 Ceglédi EKK (Ουγγαρία)
2006-08 Mizo Pécs (Ουγγαρία)
2008-11 MKB Euroleasing Sopron (Ουγγαρία)
2011-12 Rivas Ecópolis (Ισπανία)
2012-15 Good Angels Košice (Σλοβακία)
2015 UNIQA Sopron (Ουγγαρία)
2015-16 Orduspor (Τουρκία)
2016-17 Perfumerías Avenida (Ισπανία)
2017 Girne Üniversitesi (Τουρκία)
2017-18 UNI Győr (Ουγγαρία)
2018-19 Botaş SK (Τουρκία)
2019-20 Elitzur Ramla (Ισραήλ)
2021-22 Broni (Ιταλία)
2022-23 Valdarno (Ιταλία)
2023-24 Besiktas (Τουρκία)
2024-25 Sopron Basket (Ουγγαρία)
