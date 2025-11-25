Παίκτρια του Ολυμπαικού είναι από εδώ και στο εξής η Τιγιάνα Κριβάτσεβτς.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς, για να ενισχύσει το ρόστερ της ομάδας στις θέσεις των φόργουορντ.

Πιο συγκεκριμένα, η πολύπειρη Σέρβα, αγωνίζεται ως παόυερ φόργουορντ, ενώ έχει παίξει σε αρκετές ομάδες, με μεγάλο πέρασμα από την Ουγγαρία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς. Η Σέρβα πάουερ φόργουορντ (ημ. γέννησης 8/4/1990, 1,96μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Τη σεζόν 2024-25, η Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς αγωνίστηκε στην Ουγγαρία, με την Σοπρόν, ενώ το 2023-24, έπαιξε στο τουρκικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Η δήλωση της Τιγιάνα Κριβάτσεβιτς: «Είμαι ευγνώμων και ενθουσιασμένη για την ευκαιρία να ενταχθώ στον Ολυμπιακό! Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να παίξω μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του συλλόγου».

Προηγούμενες ομάδες:

2005-06 Ceglédi EKK (Ουγγαρία)

2006-08 Mizo Pécs (Ουγγαρία)

2008-11 MKB Euroleasing Sopron (Ουγγαρία)

2011-12 Rivas Ecópolis (Ισπανία)

2012-15 Good Angels Košice (Σλοβακία)

2015 UNIQA Sopron (Ουγγαρία)

2015-16 Orduspor (Τουρκία)

2016-17 Perfumerías Avenida (Ισπανία)

2017 Girne Üniversitesi (Τουρκία)

2017-18 UNI Győr (Ουγγαρία)

2018-19 Botaş SK (Τουρκία)

2019-20 Elitzur Ramla (Ισραήλ)

2021-22 Broni (Ιταλία)

2022-23 Valdarno (Ιταλία)

2023-24 Besiktas (Τουρκία)

2024-25 Sopron Basket (Ουγγαρία)