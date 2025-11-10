Παίκτρια του Ολυμπιακού θα είναι η Ουρανία Λέρη, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς.

Η Ουρανία Λέρη είναι και επίσημα παίκτρια του Ολυμπιακού, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή του συλλόγου μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η 22χρονη γκαρντ, τη σεζόν 2024-2025, αγωνίστηκε με τις Εσπερίδες Καλλιθέας, μετρώντας 8.9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ουρανία Λέρη. Η 22χρονη γκαρντ (ημ. γέννησης 1/11/2003, 1,72μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση της Ουρανίας Λέρη:«Είναι χαρά και τιμή μου να είμαι μέλος αυτής της μεγάλης και ιστορικής ομάδας. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, για να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε υπερήφανους όλους όσους μας στηρίζουν».

Προηγούμενες ομάδες:

2009-21 Ιάσων Κολωνού

2021-23 Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας

2023-24 Ελευθερία Μοσχάτου

2024-25 Εσπερίδες Καλλιθέας