Γκαλμπιάτι: «Ήμασταν ανταγωνιστικοί κόντρα σε ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ»

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι μίλησε για την ανταγωνιστική εικόνα της Μπασκόνια κόντρα στον Ολυμπιακό, παρά την ήττα στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Μπασκόνια στo πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague επικρατώντας με 90-80 σε μία βραδιά αρκετής κούρασης και μειωμένης ενέργειας.

Ο προπονητής των Βάσκων, Πάολο Γκαλμπιάτι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της ομάδας του στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό αλλά και στους παίκτες μου. Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι ήμασταν ανταγωνιστικοί κόντρα σε ένα ρόστερ τόσο ποιοτικό. Επιλέξαμε να χτυπήσουμε αμυντικά πάνω στον Μιλουτίνοφ, ωστόσο στη συνέχεια μπήκε ο Τζόουνς που είναι ένα «τέρας» επιθετικά και αμυντικά. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, ήμασταν σταθεροί, ωστόσο ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση του στο παιχνίδι και έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαι ευχαριστημένος με αυτό»

Για το πόσο δύσκολη είναι η φετινή EuroLeague: «Πραγματικά η φετινή διοργάνωση είναι πολύ δύσκολη, έχουν μπει νέες ομάδες, όπως η Ντουμπάι. Όσον αφορά εμάς, έχουμε νέους παίκτες, prospects για την λίγκα μας λείπει η εμπειρία, αλλά έχουμε ταλέντο δουλεύουμε αρκετά και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε καλύτεροι. Μας έχουν ταλαιπωρήσει οι τραυματισμοί από την preseason μέχρι και τώρα, αλλά το επίπεδο της Ευρωλίγκας είναι υψηλό. Έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια στο πόντο, ακόμα και σήμερα αυτό συμβαίνει. Δεν είναι δικαολογία, αλλά έχουμε έρθει εδώ χωρίς τον Ντιόπ, τον Σεντεκέρσκις, τον Κούρουκς, ακόμα και ο Χάουαρντ ήταν εκτός, αλλά συνεχίσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Στους ψηλούς έχουμε μείνει μόνο με τους Ομουρίγι και τον Φριτς»