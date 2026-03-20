Ντόρσεϊ: «Έχουμε φτιάξει χαρακτήρα από τα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε»

Στο κομμάτι της ενέργειας των παικτών του Ολυμπιακού, αλλά για τη συνέχεια της σεζόν, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στις δηλώσεις του.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην κάμερα της NOVA, αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια με 90-80.

Αναφέρθηκε στην ενέργεια που ξόδεψαν οι παίκτες στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ τόνισε πως το καλύτερο κομμάτι της σεζόν έρχεται.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Ήταν μία άσχημη νίκη, αλλά ήταν νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε όπως μας είχε πει ο προπονητής μας. Η EuroLeague είναι πολύ δύσκολη. Σε αυτά τα παιχνίδια θα κερδίσεις έστω και άσχημα και αυτό είναι που μετράει».

Για το αν ξόδεψαν πολλή ενέργεια στο παιχνίδι με τη Φενέρ: «Δεν θεωρώ ότι ξοδέψαμε πολλή ενέργεια στο ματς με τη Φενέρ. Είναι γενικευμένο. Έχει πολλά ματς το πρόγραμμα και αυτό δημιουργεί κούραση. Έχουμε λίγο χρόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, για να προετοιμαστούμε για τα επόμενα.»

Για την ωριμότητα και την εξέλιξη στο παιχνίδι του: «Είναι η ευκαιρία στο παρκέ. Αν δεν είμαι εκεί δεν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα. Πήρα την ευκαιρία. Έχτισα πάνω στην ενέργειά μου και ωρίμασα στο παιχνίδι μου. Πήρα την ευκαιρία και αντιμετωπίζω κάθε παιχνίδι το ίδιο. Έχω κίνητρο. Είναι η καλύτερη στιγμή της σεζόν αυτή που έρχεται».

«Οι άνθρωποι που με ξέρουν θα πουν ότι παίζω έτσι από παιδί. Είμαι σκόρερ. Προσπαθώ να βελτιώνομαι σε κάθε παιχνίδι. Μπορώ να παίξω ανάμεσα σε καλούς παίκτες. Ήταν μια δύσκολη διετία που προσπαθούσα να αντιληφθώ την κατάσταση. Όλοι χρειάζονται μια ευκαιρία. Δεν παίρνω τίποτα για δεδομένο. Ευχαριστώ τον Θεό.»

«Σε κάποια ματς παίρνουμε τέτοιες νίκες. Απέναντι στη Φενέρ ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι. Αυτή τη στιγμή της σεζόν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε είδους παιχνίδι και αυτό οφείλεται στα προηγούμενα χρόνια που έχουν φτιάξει τον χαρακτήρα μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Πρώτα στα play-offs με πλεονέκτημα έδρας και στη συνέχεια στο Final-Four».