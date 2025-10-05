Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός 69-71: Έτσι απέδρασε από τον Βύρωνα
Σε μεγάλο ντέρμπι εξελίχθηκε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό. Ύστερα από ένα φινάλε «θρίλερ» και διακοπή, το «τριφύλλι» μπόρεσε να πάρει το διπλό με 71-69.
Στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου η Σελέν Ερντέμ αποβλήθηκε, λίγο αργότερα υπήρξε διακοπή για φτύσιμο από φίλαθλο σε διαιτητή της αναμέτρησης ενώ το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 0/20 τρίποντα.
Τα highlights από το Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός
