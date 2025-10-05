Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Αθηναϊκού με 71-69 στην πρεμιέρα της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σε μεγάλο ντέρμπι εξελίχθηκε το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Α1 Μπάσκετ Γυναικών, ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό. Ύστερα από ένα φινάλε «θρίλερ» και διακοπή, το «τριφύλλι» μπόρεσε να πάρει το διπλό με 71-69.

Στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου η Σελέν Ερντέμ αποβλήθηκε, λίγο αργότερα υπήρξε διακοπή για φτύσιμο από φίλαθλο σε διαιτητή της αναμέτρησης ενώ το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 0/20 τρίποντα.