Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια σπουδαία νίκη επί του Αθηναϊκού εκτός έδρας και οι μπασκετμπολίστριες των «πρασίνων» το πανηγύρισαν... δεόντως μετά το τέλος.

Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού γιόρτασαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη επί του Αθηναϊκού στην πρεμιέρα της Α1 Γυναικών.

Λίγο μετά τη λήξη όπου οι «πράσινες» πραγματοποίησαν τρομερή ανατροπή από το -8 μετά την 10λεπτη διακοπή του αγώνα, ξεκίνησε πραγματικό... πάρτι στο κλειστό του Βύρωνα.

Παίκτριες και φίλοι του Παναθηναϊκού έγιναν «ένα» και πανηγύρισαν την 1η νίκη της ομάδας στην 1η αγωνιστική του πρωατθλήματος.