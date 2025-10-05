Αθηναϊκός - Παναθηναϊκός: «Πράσινο» πάρτι στον Βύρωνα με τις παίκτριες και τον κόσμο
Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού γιόρτασαν με την ψυχή τους τη μεγάλη νίκη επί του Αθηναϊκού στην πρεμιέρα της Α1 Γυναικών.
Λίγο μετά τη λήξη όπου οι «πράσινες» πραγματοποίησαν τρομερή ανατροπή από το -8 μετά την 10λεπτη διακοπή του αγώνα, ξεκίνησε πραγματικό... πάρτι στο κλειστό του Βύρωνα.
Παίκτριες και φίλοι του Παναθηναϊκού έγιναν «ένα» και πανηγύρισαν την 1η νίκη της ομάδας στην 1η αγωνιστική του πρωατθλήματος.
Δείτε και το σχετικό βίντεο
