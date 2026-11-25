Η Ευτυχία Οικονομίδου γυρίζει τον χρόνο πίσω στο 2014 και θυμάται μια ιδιαίτερη περίοδο για τους Los Angeles Lakers, όταν τα φάουλ έπεφταν… βροχή.

Ένα απολαυστικό ταξίδι στο παρελθόν του NBA μάς επιφυλάσσει το σημερινό επεισόδιο του «Αλήθεια Τώρα;» powered by bwin.

Πόσα φάουλ καταγράφηκαν τελικά και τι ακριβώς συνέβη;

Δείτε το απολαυστικό βίντεο εδώ: