Ολυμπιακός: Ετοιμάζουν κορεό οι οπαδοί των Πειραιωτών ενόψει της Μίλαν
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να υποδεχθεί τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (26/11, στις 19:45) και στο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι κατάμεστο.
Η Θύρα 7 έκανε γνωστό ότι έχει ετοιμάσει ένα σπουδαίο κορεό που θα κάνει εμφάνισή του λίγο πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα ενώ έχουν δοθεί συγκεκριμένα οδηγίες.
Αναλυτικά:
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«Για τον αγώνα της Πέμπτης (26/11) με την Μίλαν, έχουμε ετοιμάσει ένα ακόμα κορεο και οι οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν, είναι οι εξής:
-Σηκώνουμε τις σακούλες με το σήμα των οργανωτών και τις κρατάμε σταθερά για όσο χρειαστεί, χωρίς να ασχολούμαστε με τα κινητά και τα βίντεο.
– ΟΛΟΙ όσοι κάθονται στο πέταλο της Θύρας 7 θα πρέπει να είναι στο γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα.
-ΚΑΝΕΝΑΣ δεν κάθεται σε κάγκελα, κυλικεία, διαδρόμους και σκαλοπάτια(!) (ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ).
-Το σακουλόχαρτο του καθενός θα είναι κολλημένο ΠΙΣΩ από την πλάτη της καρέκλας του .
Υ.Γ Τα κινητά στην τσέπη, ασταμάτητη φωνή και στήριξη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα!»
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