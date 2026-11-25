Η Θύρα 7 έκανε γνωστό ότι έχει ετοιμάσει ένα σπουδαίο κορεό που θα ξεπροβάλλει πριν τη σέντρα του αγώνα κόντρα στη Μίλαν.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να υποδεχθεί τη Μίλαν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League (26/11, στις 19:45) και στο «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι κατάμεστο.

Η Θύρα 7 έκανε γνωστό ότι έχει ετοιμάσει ένα σπουδαίο κορεό που θα κάνει εμφάνισή του λίγο πριν την πρώτη σέντρα του αγώνα ενώ έχουν δοθεί συγκεκριμένα οδηγίες.

Αναλυτικά:

«Για τον αγώνα της Πέμπτης (26/11) με την Μίλαν, έχουμε ετοιμάσει ένα ακόμα κορεο και οι οδηγίες που πρέπει να τηρηθούν, είναι οι εξής:

-Σηκώνουμε τις σακούλες με το σήμα των οργανωτών και τις κρατάμε σταθερά για όσο χρειαστεί, χωρίς να ασχολούμαστε με τα κινητά και τα βίντεο.

– ΟΛΟΙ όσοι κάθονται στο πέταλο της Θύρας 7 θα πρέπει να είναι στο γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα.

-ΚΑΝΕΝΑΣ δεν κάθεται σε κάγκελα, κυλικεία, διαδρόμους και σκαλοπάτια(!) (ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ).

-Το σακουλόχαρτο του καθενός θα είναι κολλημένο ΠΙΣΩ από την πλάτη της καρέκλας του .

Υ.Γ Τα κινητά στην τσέπη, ασταμάτητη φωνή και στήριξη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα!»