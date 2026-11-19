Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor By Novibet, αναφέρθηκε στο τι έλεγε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στους παίκτες του στα αποδυτήρια, σε σχέση με αυτά που έλεγε στα media.

Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (19/11) ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκάλυψε τι έλεγε ο Ζέλικο Ομπάντοβιτς στα αποδυτήρια στους παίκτες του.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στο βίντεο ο κόουτς είναι απόλυτα ειλικρινής. Δεν χαϊδεύει αυτιά, δεν φοβάται κανέναν, δεν διακρίνει κανέναν. Είναι ίδιος με όλους. Μπορεί να βγαίνει στις κάμερες και να προστατεύει τους παίκτες. Πολλές φορές στην Παρτίζαν έλεγε στα media, πιστεύω την ομάδα κτλπ και όταν έμπαινε στα αποδυτήρια η πρώτη ατάκα που έλεγε είναι στους άλλους έξω είπα αυτά, σε εσάς θα πω την αλήθεια».