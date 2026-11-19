Παπαπέτρου για Ομπράντοβιτς στο Gazz Floor: «Έκλεισε τα αποδυτήρια και είπε: "Στους άλλους έξω είπα αυτό, εδώ μέσα τώρα θα σας πω την αλήθεια"»
Στο Gazz Floor By Novibet της Πέμπτης (19/11) ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποκάλυψε τι έλεγε ο Ζέλικο Ομπάντοβιτς στα αποδυτήρια στους παίκτες του.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στο βίντεο ο κόουτς είναι απόλυτα ειλικρινής. Δεν χαϊδεύει αυτιά, δεν φοβάται κανέναν, δεν διακρίνει κανέναν. Είναι ίδιος με όλους. Μπορεί να βγαίνει στις κάμερες και να προστατεύει τους παίκτες. Πολλές φορές στην Παρτίζαν έλεγε στα media, πιστεύω την ομάδα κτλπ και όταν έμπαινε στα αποδυτήρια η πρώτη ατάκα που έλεγε είναι στους άλλους έξω είπα αυτά, σε εσάς θα πω την αλήθεια».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μασιούλις: «Είναι πραγματικά περίεργο ότι εκτελέσαμε μόλις 7 βολές - Ασταμάτητος ο Ναν»
- Ομπράντοβιτς για τη συνύπαρξη Ναν-Φρανσίσκο: «Εμείς εδώ μπορούμε να πιούμε μια μπίρα, αλλά όχι να παίξουμε μπάσκετ - Η φιλία χτίζεται στο παρκέ»
- Φαλ: Τι είπε στο Gazzetta για το μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας και την ετοιμότητα του