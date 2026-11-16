FIBA MIGRATION REPORT 2026: Τα δεδομένα που προέκυψαν για την Ελλάδα

Δείτε το Migration Report που παρουσίασε η FIBA και τα δεδομένα που προέκυψαν για το 2026.

Η FIBA όπως έχει κάνει παράδοση και κάθε χρόνο παρουσιάζει το Migration Report και από την αγωνιστική περίοδο 2025-26 προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα αν και δεν είναι η πρώτη, ιστορικά, χώρα στον αριθμό των προσφυγών προς το ΒΑΤ από το 2007, παραμένει στην 2η θέση με 195 υποθέσεις (185 πέρσι και 185 πέρσι), ενώ και πάλι η Τουρκία βρίσκεται στην πρώτη θέση και μετράει 495 υποθέσεις. Η Ιταλία παραμένει στην 3η θέση με 163 υποθέσεις.

Κατά τη σεζόν 2025-26:

Βρίσκεται στη 14η θέση στη λίστα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στη λίγκας της (13). Μόνο η Αυστραλία και η VTB League έχει λιγότερες ομάδες (10 και 11 αντίστοιχα).

Η ελληνική λίγκα αύξησε τα παιχνίδια της και σε σχέση με την τελευταία θέση της προηγούμενης σεζόν ανέβηκε δύο θέσεις και πλέον βρίσκεται στην 14η θέση των λιγότερων ματς σε μία σεζόν (169).

Η Ελλάδα έπεσε στην 12η θέση στη λίστα με τον μέσο όρο πόντων που σημειώνονταν ανά παιχνίδι μεταξύ των 16 Λιγκών. Στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν κατά μέσο όρο 83.2 πόντοι (80.5 πέρσι), όταν ο μέσος όρος των 16 λιγκών είναι 84.2. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αυστραλία με 90.6 πόντους.

Σε σχέση με πέρσι η Ελλάδα είδε να εκτοξεύεται ο μέσος όρος ηλικίας στο εγχώριο πρωτάθλημα και από 6ο μεγαλύτερο (26.8 έτη) ανέβηκε στο 27.8 καταλαμβάνοντας τη 2η θέση . Στη πρώτη θέση βρέθηκε πάλι η Ιαπωνία με 29.1, ενώ οι χώρες της BNXT είχαν για ακόμα μία φορά το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας (24.0).

. Στη πρώτη θέση βρέθηκε πάλι η Ιαπωνία με 29.1, ενώ οι χώρες της BNXT είχαν για ακόμα μία φορά το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας (24.0). Ο μέσος όρος ύψους των παικτών στην Ελλάδα ήταν το 197,6 εκατοστά που τη ρίχνει από την 4η θέση στην 6η θέση της σχετικής λίστας.

Ακριβώς όπως και πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι η ψηλότερη ομάδα μεταξύ αυτών που αγωνίζονται στις 16 Λίγκες με μέσο όρο ύψους τα 201.8 εκατοστά, ενώ η Αλμπα Βερολίνου ήταν στη 2η θέση με 201.6 εκατοστά. Στην 3η θέση παρέμεινε ο Ολυμπιακός με μέσο όρο ύψους τα 200.9 εκατοστά (όσους και η Άβτοντορ).

με μέσο όρο ύψους τα 201.8 εκατοστά, ενώ η Αλμπα Βερολίνου ήταν στη 2η θέση με 201.6 εκατοστά. Στην 3η θέση παρέμεινε ο Ολυμπιακός με μέσο όρο ύψους τα 200.9 εκατοστά (όσους και η Άβτοντορ). Αντίστοιχα η πιο χαμηλή σε ύψος ομάδα ήταν και πάλι η Οσάκα Εβέσα με 188 εκατοστά. Και οι 5 χαμηλότερες ομάδες της σχετικής λίστας προέρχονται και πάλι από την Ιαπωνία.

Γηραιότερη ομάδα ήταν η Σάγκα Μπαλούνερς από την Ιαπωνία με 31.2 χρόνια, ενώ από την Ευρώπη, η Τενερίφη παρέμεινε στην 2η θέση των γηραιότερων ομάδων με 31 έτη. Για ακόμα μία χρονιά η Μέγκα ήταν η πιο νεαρή ομάδα με μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη.

Το 59.7% των παικτών που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα ήταν ξένοι (4η θέση στη σχετική λίστα και 57.6 πέρσι). Το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων είχε η Ισπανία με 72.9%.

Στην Ελλάδα ο μέσος όρος συμμετοχής κάθε ξένου ήταν 21.2 λεπτά, που τη διατήρησε στην 9η θέση της σχετικής λίστας δημιουργώντας μία σχετική αύξηση σχετικά με πέρσι. Στην Πολωνία, που κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα, ο αντίστοιχος χρόνος συμμετοχής είναι 23.5 λεπτά. Ο μέσος όρος όλων των Λιγκών για τους ξένους παίκτες ήταν 20.6 λεπτά.

Οι πέντε ομάδες που κατέχουν τις αντίστοιχες πρώτες θέσεις στη λίστα με τα κλαμπ που είχαν τους περισσότερους ξένους ήταν:

1. Ντουμπάι 100%

2. Μπασκόνια 90.5%

3. Κλουζ Ναπόκα 85.7%

4. Βιέννα 85.7

5. Μάλαγα 83.3%.

Στην Ελλάδα μόλις το 9.9% (12.2% πέρσι και 13.6% πρόπερσι) των παικτών που βρέθηκαν στα ρόστερ των ομάδων της Α1 είχε ηλικία μικρότερη των 21 ετών κι αυτό την κράτησε στη 12η θέση (όπως και πέρσι) της λίστας των Λιγκών με τους περισσότερους νέους παίκτες. Πρώτη ήταν η λίγκα ΒΝΧΤ με 26.1% και τελευταία η Αυστραλία (4.9%).

κι αυτό την κράτησε στη 12η θέση (όπως και πέρσι) της λίστας των Λιγκών με τους περισσότερους νέους παίκτες. Πρώτη ήταν η λίγκα ΒΝΧΤ με 26.1% και τελευταία η Αυστραλία (4.9%). - Τα νούμερα γίνονται ακόμα περισσότερο απαισιόδοξα όταν μελετήσουμε το χρόνο συμμετοχής των νέων παικτών στην ελληνική Λίγκα, καθώς όχι μόνο είναι εξαιρετικά μικρός (5.2 λεπτά πέρσι) αλλά μειώθηκε ακόμα περισσότερο (2.5 λεπτά) και πλέον βρίσκεται στην 15η θέση. Στην ΑBA League, που έχει τη πρώτη θέση πια, ο αντίστοιχος χρόνος ήταν 9.1 λεπτά, ενώ η Βραζιλία βρέθηκε στη 2η θέση με 8 λεπτά. Η Ιταλία βρίσκεται συνεχώς στην τελευταία θέση με μόνο 1.9 λεπτά. Ο συνολικός μέσος όρος όλων των Λιγκών είναι 4.7 λεπτά.

- Οι ελληνικές ομάδες, σε ποσοστό 54.9% έκαναν μεταγραφές με παίκτες που αγωνίζονταν ήδη στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην προηγούμενη σεζόν (13η θέση) με πρώτη την Ιαπωνία (85.4%).

- Ωστόσο, οι ελληνικές ομάδες κράτησαν το ίδιο ρόστερ σε ποσοστό 31.6% του δυναμικού τους (ανέβηκε στην 9η θέση, καθώς πρόπερσι ήταν στην τελευταία θέση), ενώ στην πρώτη θέση της σχετικής Λίστας, βρίσκεται η Ιαπωνία, όπου οι ομάδες κράτησαν το ίδιο ρόστερ σε ποσοστό 51.9%) (σελ 31 του σχετικού PDF)

ενώ στην πρώτη θέση της σχετικής Λίστας, βρίσκεται η Ιαπωνία, όπου οι ομάδες κράτησαν το ίδιο ρόστερ σε ποσοστό 51.9%) (σελ 31 του σχετικού PDF) - Στην Ελλάδα, σε ποσοστό 27.3% οι ομάδες υπέγραψαν ξένους παίκτες που έπαιξαν και την προηγούμενη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα (12η θέση με πρώτη την Ιαπωνία (59.3%).

- Οι ελληνικές ομάδες υπέγραψαν ξένους παίκτες που είχαν στο ρόστερ τους και στην προηγούμενη σεζόν σε ποσοστό 18.7%, αυξημένο σε σχέση με πέρσι (16%).

- Η ελληνική λίγκα ανέβηκε από την 6η στην 3η θέση της λίστας που αφορά στον αριθμό των παικτών που υπέγραψαν κατά μέσο όρο οι ομάδες της κατά τη διάρκεια της σεζόν (18.5 με 17.4 πέρσι). Πρώτο ήταν το Ισραήλ με 22 παίκτες και στη δεύτερη η Κίνα (18.7, αλλά με 21.2 πρόπερσι). Σύμφωνα με την έρευνα οι ελληνικές ομάδες πρόσθεσαν κατά μ.ο. 2.8 παίκτες (2η θέση) κατά τη διάκρεια της σεζόν, με πρώτο το Ισραήλ (5.4) και τελευταία, στη 16η θέση την Αυστραλία με 0.2 παίκτες.

- Στην ελληνική λίγκα εκπροσωπήθηκαν 21 εθνικότητες.

- Ο μέσος όρος ύψους της Λίγκας είναι 197.6 και ο μέσος όρος ηλικίας 25.8.

- Από τους 139 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι 101 ήταν Αμερικάνοι και 38 μη Αμερικάνοι.

- Οι γηγενείς παίκτες ήταν συνολικά 94 (πέρσι 87).

- Οι γηγενείς παίκτες είχαν 4.2 πόντους μέσο όρο, οι μη Αμερικάνοι είχαν 9.6 πόντους και οι Αμερικάνοι 10.5π..

- Οι γηγενείς παίκτες είχαν 9.3 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής (ένα λεπτό λιγότερο σε σχέση με πέρσι), οι μη Αμερικάνοι είχαν 19.4 (17.9 πέρσι) και οι Αμερικάνοι 21.8 (21.1 πέρσι).

- Στην Ελλάδα, για ακόμα μία χρονιά όλοι οι παίκτες U21 ήταν γηγενείς, με μέσο όρο συμμετοχής 2.5 λεπτά, εμφανώς μειωμένος από τα 5.2 λεπτά της προηγούμενης σεζόν και 10.0 παιχνίδια μέσο όρο.

- Στην Ελλάδα, επίσης οι ομάδες υπέγραψαν 37 παίκτες μεσούσης της σεζόν.



