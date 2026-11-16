Μαρκουλάκης: «Είμαι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους αθλητές της ηλικίας μου»

Ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, μίλησε στην Ε.Φ.Ο.Επ.Α., μετά την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 13 ετών στο Νεβσεχίρ.

Το ευρωπαϊκό μετάλλιο στην κατηγορία αθλητών έως 13 ετών μπορεί να μην ήρθε χτες στο Νεβσεχίρ για τον Θεοφάνη-Φρίξο Μαρκουλάκη, αλλά ήρθε η τρανή απόδειξη ότι βήμα-βήμα έχει κάνει κατάκτηση τη μεγάλη του πρόοδο στη διεθνή σκηνή κι έχει μπει στην ελίτ της Ευρώπης.

Πιο ήρεμος πια ύστερα από την ήττα στους προημιτελικούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Under 13 σε απλό και μικτό, εκφράζει τη χαρά του για το πλασάρισμα στις θέσεις 5-8. Τονίζει ότι η διπλή επιτυχία τον κατατάσσει πολύ ψηλά στην ήπειρο, ότι γίνεται ο καλύτερος οδηγός για τη συνέχεια στην ηλικιακή κατηγορία των παίδων και δηλώνει ανυπόμονος για τις επόμενες προκλήσεις.

«Τα αποτελέσματα σ​το Νεφσεχίρ απέδειξαν ότι ο σχεδιασμός, που έκανα με τον προπονητή μου τα τελευταία δύο χρόνια, απέδωσε και τελικά κατάφερα να κατακτήσω μια πολύ τιμητική θέση στη μεγαλύτερη διοργάνωση της κατηγορίας μου στην Ευρώπη​. Το αποτέλεσμα αυτό μου δίνει ταυτόχρονα ώθηση για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», δήλωσε σήμερα ο χαρισματικός Χανιώτης πινγκπονίστας στη διάρκεια του πολύωρου ταξιδιού της επιστροφής και σε ερώτηση πού θα κατέτασσε τον εαυτό σου ανάμεσα στους σπουδαίους παμπαίδες της ηπείρου.

Σχετικό με το ποια πράγματα χρειάζεται να δουλέψει για την περαιτέρω εξέλιξή του, σημείωσε: «Τα τελευταία δύο χρόνια έρχομαι συστηματικά σε επαφή με τους καλύτερους αθλητές της ηλικίας μου στην Ευρώπη. Έχω αναμετρηθεί με όλους και θεωρώ ότι ανήκω ανάμεσα στους τέσσερις καλύτερους αθλητές της ηπείρου. Από κει και πέρα είναι σίγουρο ότι για να μπορέσω να εξελιχθώ κι άλλο χρειάζεται να δουλέψω περισσότερο πάνω στην αθλητικότητά μου και σε ορισμένα τεχνικά κομμάτια του παιχνιδιού μου. Αυτό το λέω γιατί το πινγκ πονγκ στην Ευρώπη σήμερα, στα πολύ υψηλά αυτά επίπεδα, στηρίζεται περισσότερο στην ταχύτητα και τη δύναμη και όχι τόσο στην τεχνική».

Σχολιάζοντας τους δύο καθοριστικούς, για το βάθρο, χτεσινούς αγώνες και το πώς διαχειρίστηκε το όποιο άγχος, ο «χρυσός» Βαλκανιονίκης ανέφερε: «Η προοπτική κατάκτησης ενός μεταλλίου σε μια τέτοια διοργάνωση σαφέστατα μου δημιούργησε κάποιο άγχος. Ίσως αυτός να ήταν τελικά και ο λόγος που δεν κατάφερα να μπω στα μετάλλια, καθώς τον συγκεκριμένο παίκτη από τον οποίο έχασα στα προημιτελικά, στο πρόσφατο παρελθόν τον είχα κερδίσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, είμαι πολύ ευχαριστημένος με ό,τι κατάφερα να πετύχω τόσο στο ατομικό, όσο και στο μικτό. Είναι πολύ δύσκολο από μια μικρή και απομακρυσμένη πόλη όπως είναι τα Χανιά, να μπορεί κανείς να συναγωνιστεί χώρες με μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Είμαι χαρούμενος για ό,τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα και ανυπομονώ να αντιμετωπίσω τις επόμενες προκλήσεις».

«Εξίσου μεγάλη επιτυχία η 14η θέση στο ομαδικό, η συνεργασία όλων ήταν άψογη»

Με βάση τον συνολικά πολύ θετικό απολογισμό της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Μαρκουλάκης έκρινε σκόπιμο ν’ αναφερθεί και στο αγώνισμα του ομαδικού. «Καταφέραμε όλοι μαζί, αθλητές και προπονητές να κατακτήσουμε τη 14η θέση ανάμεσα σε 30 χώρες. Θεωρώ ότι είναι εξίσου μεγάλη επιτυχία. Η συνεργασία όλων μας ήταν άψογη και θα έλεγα ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που έχω ζήσει μέχρι σήμερα! Συμβάλαμε όλοι για να έρθουν τα πολύ θετικά αυτά αποτελέσματα», υπογράμμισε ο 13χρονος πρωταθλητής και ολοκλήρωσε με ευχαριστίες: «Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον προπονητή μου Μιχάλη Αγγελίδη, που είναι πάντα δίπλα μου από την αρχή της πορείας μου. Τους γονείς μου που με στηρίζουν στην προσπάθειά μου αυτή. Την Ομοσπονδία μας για τη στήριξή της στην αποστολή. Τον ΟΑ Χανίων, που βρίσκεται δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, που μου δίνει τη δυνατότητα να αγωνίζομαι σε μια πολύ δυνατή κατηγορία, όπως είναι η Α2. Και φυσικά ευχαριστώ και τους χορηγός μου ANEK, Donik, salt και ΠΑΛΛΑΣ​​».

Να προστεθεί ότι η παρουσία του Μαρκουλάκη σε δύο αγωνίσματα στα ματς για μετάλλιο στο 4ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13 (στο διπλό μικτό θυμίζουμε με την Ιταλίδα Σερένα Ροσάτι) αποτέλεσε ταυτόχρονα και μία ιδιαίτερη στιγμή γενικά για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νεαρών κατηγοριών. Διότι συνέβη πρώτη φορά μετά από πέντε ακριβώς χρόνια και την επιτυχία του Γιάννη Σγουρόπουλου να προχωρήσει μέχρι το 4ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (τον Νοέμβριο του 2021 στο απλό ανδρών της Under 21), όπως και πρώτη φορά μετά από την τελευταία χαμένη ευκαιρία, όταν η Μαλαματένια Παπαδημητρίου ήταν στην 8άδα στο διπλό νεανίδων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2021 (με συμπαίκτρια τη Ρουμάνα Ιοάννα Σινγκεορζάν).

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής με τους τελικούς των ατομικών αγωνισμάτων. Στο απλό πανηγύρισαν την πρωτιά, όπως και πέρσι, η Ισπανία και η Ελβετία, απλώς με αλλαγή σε ένα πρόσωπο νικητή. Επίσης οι ίδιες χώρες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στο διπλό μικτό!

Στο απλό παμπαίδων επανέλαβε την κορυφαία διάκριση του 2025 ο Λάντιμιρ Μαγιόροφ. Ο εξαιρετικός Ισπανός επικράτησε στον τελικό του Ιταλού Πιέτρο Καμπάνια με 3-0 σετ (11-8, 11-8, 11-6). Την 3η θέση μοιράστηκαν ο Ούγγρος Μπάλιντ Γκίλιζ (που στον προημιτελικό είχε αποκλείσει τον Μαρκουλάκη) και ο Ουκρανός Μαρκ Βορονόι.

Στο απλό παγκορασίδων αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης η Χου Ένια. Έδωσε μάλιστα, ιδανική συνέχεια στην περσινή πρωτιά μίας άλλης κινεζικής καταγωγής αθλήτριας από την Ελβετία, της Βου Μισέλ. Στον αμφίρροπο τελικό η Χου έκαμψε την Τσέχα Αντέλα Μπρέλοβα με 3-1 σετ (7-11, 11-9, 12-10, 14-12). Το χάλκινο μετάλλιο πήραν η Γαλλίδα Μπλανς Σέμπε και η Φανγκ Μπογιάο από τη Λευκορωσία.

Νωρίτερα ο Μαγιόροφ κατέκτησε την 1η θέση και στο διπλό μικτό συνεργαζόμενος με τη Βου Μισέλ. Στον τελικό ξεπέρασαν πολύ δύσκολα τους Ρώσους Μιχαήλ Κιρίλοφ/Βικτόρια Ριμπαλτσένκο με 3-1 σετ (7-11, 17-15, 12-10, 11-5). Θυμίζουμε ότι στην 8άδα οι μετέπειτα πρωταθλητές είχαν νικήσει τους Μαρκουλάκη/Ροσάτι.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Λουίς Φέγκερλ/Αντέλα Μπρέλοβα (Αυστρία/Τσεχία), καθώς και δεύτερο ζευγάρι από τη Ρωσία, οι Ελισέι Κλότσκο και Ολέσια Ιλίνα.