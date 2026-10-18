Ποκουσέφσκι: Το εντυπωσιακό μπλοκ που χάρισε τη νίκη στη Λοκομοτίβ Κουμπάν
Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι πραγματοποίησε τη φάση του αγώνα και έδωσε τη νίκη στη Λοκομοτίβ επί της Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης με 73-72.
Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έκανε τάπα σε σουτ που επιχείρησε ο Λέντλουμ στην εκπνοή του αγώνα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Ο Ποκουσέφσκι αγωνίστηκε για 29:47 λεπτά, έχοντας 14 πόντους (3/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Δείτε τη φάση:
Aleksej Pokusevski blocks Chris Ledlum at the buzzer to seal Lokomotiv Kuban Krasnodar’s win over Zenit Saint Petersburg. 📹 VTB League https://t.co/W7p2EwzrW9— Artem Komarov (@art_basket) October 18, 2026
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