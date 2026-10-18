Ποκουσέφσκι: Το εντυπωσιακό μπλοκ που χάρισε τη νίκη στη Λοκομοτίβ Κουμπάν

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ποκουσέφσκι: Το εντυπωσιακό μπλοκ που χάρισε τη νίκη στη Λοκομοτίβ Κουμπάν

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Η Λοκομότιβ Κουμπάν επικράτησε με 73-72 της Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης, χάρη στο εντυπωσιακό μπλοκ του Αλεξέι Ποκουσέφσκι στο φινάλε του αγώνα.

Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι πραγματοποίησε τη φάση του αγώνα και έδωσε τη νίκη στη Λοκομοτίβ επί της Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης με 73-72.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έκανε τάπα σε σουτ που επιχείρησε ο Λέντλουμ στην εκπνοή του αγώνα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ποκουσέφσκι αγωνίστηκε για 29:47 λεπτά, έχοντας 14 πόντους (3/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Δείτε τη φάση:

@Photo credits: x_art_basket
     

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