Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε την ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Euroleague για τα όσα έγιναν στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Προχώρησαν σε καταγγελία οι πράσινοι για τον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε την ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τα όσα έλαβαν χώρα στο ματς απέναντι στη Xάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena.

Η καταγγελία αφορά συνθήματα αλλά και το πανό που ανέβηκε. Συγκεκριμένα τα συνθήματα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του Ντέγιαν Μποντιρόγκα, του Δημήτρη Ιτούδη και του Παναθηναϊκού, αλλά και το πανό κατά του Μάνου Παπαδόπουλου.

Σε ότι αφορά το πανό για τον Παπαδόπουλο, δεν κατέβηκε και έμεινε πάνω σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να φανεί τόσο στην τηλεοπτική μετάδοση, όσο και σε δημοσιεύματα του Τύπου.

Στην καταγγελία της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στον Ολυμπιακό.