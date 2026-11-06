Ερυθρόλευκο αντάμωμα με φόντο τη κορυφή!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στη Sunel Arena για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μάθει να ζουν με τις απουσίες τους και ετοιμάζονται για ακόμη ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο.

Ο Μοντέρο δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να μετρά δύο σερί νίκες στη διοργάνωση με Μπεσίκτας (81-73) και Μιλάνο (84-78). Ο Σάσα Βεζένκοφ παραμένει σταθερά ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ των παιχνιδιών και αυτός που έχει ανέβει αγωνιστικά είναι ο ΜακΙντάιρ.

Ο Αμερικανός άσος πέτυχε 24 πόντους απέναντι στους Ιταλούς και τώρα θέλει να δώσει συνέχεια. Το να βάλει 13+ Πόντους προσφέρεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό είναι η πιθανή επιστροφή του Εβάν Φουρνιέ. Ο κόουτς Μπαρτζώκας τόνισε πως το πλάνο είναι να αγωνιστεί ο Γάλλος με αντίπαλο τον Ερυθρό και άπαντες περιμένουν να τον δουν και μέσα στο γήπεδο.

Ο ίδιος έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από απουσίες και μπορεί να μπει στο παρκέ σαν να μην πέρασε μία μέρα. Να πετύχει ο Φουρνιέ 14+ Πόντους βρίσκεται σε απόδοση 2.07 στη Novibet.

Από την άλλη, ο Ερυθρός έρχεται στην Ελλάδα έχοντας «χτίσει» ένα σερί νικών σε Σερβία και Euroleague. Μετά την ήττα του στο ντέρμπι με την Παρτίζαν έχει ρεκόρ 4-0, έχοντας επικρατήσει και των Μακάμπι και Μπάγερν. Σε αμφότερα τα παιχνίδια μάλιστα πέτυχε από 100 πόντους και πάνω, όπως και στο τελευταίο του πρωταθλήματος απέναντι στη Σιρόκι.

Η ομάδα του Ναβάρο δείχνει σε καλή κατάσταση όμως ξέρει ότι είναι το αουτσάιντερ με τον Ολυμπιακό. Σκοράρει βέβαια αρκετά το τελευταίο διάστημα και το Over 168.5 Πόντοι στο ματς είναι σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Αυτός που έχει τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση είναι ο Ολυμπιακός. Αν οι Πειραιώτες βρουν ρυθμό τότε μπορούν να πάρουν άλλη μία νίκη και να παραμείνουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

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