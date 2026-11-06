Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να παραμένει τιμωρημένος από τον Ολυμπιακό, όμως συνεχίζει τις δυνατές προπονήσεις.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός πλάνων του Ολυμπιακού για διάστημα ενός μήνα, έπειτα από την απόφαση που έλαβαν από κοινού η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Παρά την τιμωρία του η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, ο διεθνής γκαρντ δεν έχει αφήσει τις προπονήσεις, συνεχίζοντας να δουλεύει ατομικά, ενώ μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media έχει δείξει τη δουλειά του. Την ίδια στιγμή, τα σενάρια γύρω από την επόμενη ημέρα της καριέρας του εξακολουθούν να πληθαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ και ο ίδιος στέλνει τα δικά του μηνύματα.

Ο Ντόρσεϊ, πάντως, βρέθηκε ξανά στο παρκέ τις τελευταίες ώρες, πραγματοποιώντας ακόμη μία ατομική προπόνηση. Μάλιστα, μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα στιγμιότυπο από το μηχάνημα καταγραφής των σουτ του, αποκαλύπτοντας πως στη συγκεκριμένη προπόνηση εκτέλεσε συνολικά 401 τρίποντα δείχνοντας τη σκληρή δουλειά που ρίχνει στα παρκέ.