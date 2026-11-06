Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΚΑΕ προς τους φιλάθλους για το ματς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα

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Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΚΑΕ προς τους φιλάθλους για το ματς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα
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Λίγες ώρες απομένουν για το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας με την ΚΑΕ να δημοσιοποιεί οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της EuroLeague, έχοντας μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η στροφή της διοργάνωσης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη SUNEL Arena και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ειδικές οδηγίες για τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρών στην αναμέτρηση αναφορικά με την προσέλευσή τους στο γήπεδο.

@Photo credits: eurokinissi
     

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