Λίγες ώρες απομένουν για το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας με την ΚΑΕ να δημοσιοποιεί οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη SUNEL Arena.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της EuroLeague, έχοντας μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η στροφή της διοργάνωσης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη SUNEL Arena και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ειδικές οδηγίες για τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρών στην αναμέτρηση αναφορικά με την προσέλευσή τους στο γήπεδο.