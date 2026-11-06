Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΚΑΕ προς τους φιλάθλους για το ματς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της EuroLeague, έχοντας μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η στροφή της διοργάνωσης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το παιχνίδι να διεξάγεται στη SUNEL Arena και να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε ειδικές οδηγίες για τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρών στην αναμέτρηση αναφορικά με την προσέλευσή τους στο γήπεδο.
🔴⚪️Ο Ολυμπιακός μας δίνει απόψε ακόμα μια μάχη και ο κόσμος θα είναι και πάλι στο πλευρό του! ℹ️ Χρήσιμες πληροφορίες για όσους βρεθούν στη SUNEL Arena για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (6/11, στις 21:15) 🎟️ Be There! https://t.co/WXs7c2Sbqh #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYCZV— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 6, 2026
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