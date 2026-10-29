Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τα στημένα παιχνίδια στους σχολικούς αγώνες με στόχο τη μοριοδότηση στις Πανελλήνιες.

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με τις φερόμενες εικονικές φοιτήσεις και αθλητικές διακρίσεις που συνδέονται με τη μοριοδότηση για τα πανεπιστήμια, την ώρα που ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ μεταφέρει και καταγγελία για φερόμενο αίτημα χρημάτων με στόχο την ένταξη στην Εθνική Εφήβων.

Ο ίδιος μίλησε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ κάνοντας λόγο για τουλάχιστον τρεις ιδιωτικές σχολικές μονάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο των αναφορών, ενώ υποστήριξε ότι ανάλογες καταγγελίες αφορούν και άλλες εκπαιδευτικές δομές.

Τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχολίασε και η ομάδα του Gazz Floor by Novibet, με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη μάλιστα να γίνεται «καταπέλτης» κατά των πρακτικών που φαίνεται να γίνονται εδώ και χρόνια σε βάρος παιδιών που θέλουν να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω του αθλητισμού.