Σοβαρές καταγγελίες για τοεικονικές φοιτήσεις και αθλητικές διακρίσεις που συνδέονται με τη μοριοδότηση για τα πανεπιστήμια έφερε στο φως η ΟΙΕΛΕ, ενώ ο πρόεδρός της μεταφέρει και καταγγελία για φερόμενο αίτημα χρημάτων με στόχο την ένταξη στην Εθνική Εφήβων.

Σοβαρές καταγγελίες για πρακτικές που φέρονται να συνδέουν την προσέλκυση νεαρών αθλητών, τη φοίτηση σε ιδιωτικά σχολεία και τη μοριοδότηση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια έφερε στο προσκήνιο η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ). Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χριστόπουλος, μίλησε στις «Συνδέσεις» της ΕΡΤ κάνοντας λόγο για τουλάχιστον τρεις ιδιωτικές σχολικές μονάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο των αναφορών, ενώ υποστήριξε ότι ανάλογες καταγγελίες αφορούν και άλλες εκπαιδευτικές δομές.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, φέρεται να είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός προσέλκυσης ταλαντούχων παιδιών από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικών σχολικών ομάδων. Η συγκεκριμένη πρακτική, όπως ανέφερε, δεν περιοριζόταν στο μπάσκετ, αλλά φέρεται να αφορούσε επίσης το πόλο, το χάντμπολ και το βόλεϊ. Κατά τις καταγγελίες που μετέφερε, οι νεαροί αθλητές φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την αθλητική τους δραστηριότητα με ιδιαίτερα χαλαρούς όρους παρακολούθησης των μαθημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μαθητές φέρονται να απουσίαζαν σχεδόν συστηματικά από τις σχολικές αίθουσες, προκειμένου να συμμετέχουν στις προπονήσεις. Το κίνητρο, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν διπλό: αφενός η ένταξη σε ισχυρές ομάδες που διεκδικούσαν διακρίσεις σε ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις και αφετέρου η δυνατότητα αξιοποίησης των αθλητικών επιτυχιών για την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης στις πανεπιστημιακές εισαγωγές.

Οι αναφορές για συνεργασία μάνατζερ και σε αίτημα χρημάτων για την Εθνική Εφήβων

Ο Γιώργος Χριστόπουλος έθεσε ακόμη το ζήτημα πιθανών διασυνδέσεων ανάμεσα σε μάνατζερ, αθλητικούς συλλόγους και συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία. Όπως υποστήριξε, ταλαντούχοι αθλητές φέρονται να οδηγούνταν σε συγκεκριμένες επιλογές, με στόχο την προώθηση της καριέρας τους. Στην περιγραφή του, η διαδρομή ενός νεαρού που ήθελε να εξελιχθεί στον αθλητισμό μπορούσε να περιλαμβάνει συνεργασία με συγκεκριμένο μάνατζερ, εγγραφή σε ορισμένο ιδιωτικό σχολείο και ένταξη σε συγκεκριμένο σύλλογο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η καταγγελία μητέρας νεαρού καλαθοσφαιριστή, την οποία επικαλέστηκε ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ. Όπως είπε, η γυναίκα επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά και ισχυρίστηκε ότι δύο μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης τής ζήτησαν χρήματα, προκειμένου ο γιος της να συμπεριληφθεί στην Εθνική Εφήβων. Σύμφωνα με την περιγραφή του Χριστόπουλου, ο νεαρός θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της ηλικιακής του κατηγορίας. Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ χαρακτήρισε την αναφορά εξαιρετικά σοβαρή και ζήτησε να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές. Η βασιμότητα της συγκεκριμένης καταγγελίας δεν έχει τεκμηριωθεί δικαστικά, με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται.

Καταγγελίες και για δημόσια σχολεία – Στο επίκεντρο τα εικονικά πρωταθλήματα

Οι αναφορές που έφτασαν στην ΟΙΕΛΕ, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, δεν αφορούν αποκλειστικά την ιδιωτική εκπαίδευση. Όπως δήλωσε, έχουν καταγραφεί καταγγελίες και για δημόσια σχολεία. Παράλληλα, έκανε λόγο για περιπτώσεις αθλητικών ομοσπονδιών, κυρίως σε αθλήματα με μικρότερη δημοτικότητα, όπου φέρονται να διεξάγονται διοργανώσεις με ελάχιστη συμμετοχή ομάδων. Όπως υποστήριξε, ορισμένα πρωταθλήματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μόλις δύο ή τρεις ομάδες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες για την απόκτηση διακρίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ίδιος εκτιμά ότι τέτοιες πρακτικές, εφόσον επιβεβαιωθούν, υπονομεύουν τον σκοπό της μοριοδότησης, η οποία έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει τις πραγματικές αθλητικές επιτυχίες των μαθητών. Αναφερόμενος στο κατά πόσο οι διοικήσεις των σχολείων γνώριζαν τις πρακτικές που καταγγέλλονται, ο Χριστόπουλος υποστήριξε ότι η ευθύνη δεν θα μπορούσε να αποδοθεί αποκλειστικά σε έναν προπονητή.

Όπως ανέφερε, έχουν διατυπωθεί μαρτυρίες γυμναστών αθλητικών συλλόγων, σύμφωνα με τις οποίες μαθητές συμμετείχαν σε προπονήσεις τις ώρες που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στο σχολείο. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε καταγγελίες για χρήση «διπλών απουσιολογίων», μέσω των οποίων φέρεται να εμφανιζόταν διαφορετική εικόνα από την πραγματική παρουσία των μαθητών.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ έθεσε, επίσης, θέμα προστασίας των παιδιών, διερωτώμενος ποιος θα είχε την ευθύνη σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή άλλου ιατρικού περιστατικού κατά τη διάρκεια προπόνησης, όταν ο μαθητής θα έπρεπε τυπικά να βρίσκεται στη σχολική μονάδα. Όπως τόνισε, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την τήρηση των εκπαιδευτικών κανόνων, αλλά και την ασφάλεια των μαθητών και την ευθύνη όσων έχουν την εποπτεία τους.

Τα στοιχεία σε κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χριστόπουλο, η ΟΙΕΛΕ έχει ήδη αποστείλει τα πρώτα στοιχεία που συγκέντρωσε στον πρωθυπουργό και στην υπουργό Παιδείας, ενώ προτίθεται να τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνέδεσε την πρωτοβουλία με προηγούμενη παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ για υπόθεση παράνομων τίτλων σπουδών, η οποία σχετιζόταν με τη μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

«Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια», ανέφερε, ζητώντας να εξεταστούν πλήρως οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά την επιβολή κυρώσεων σε όσους διαπιστωθεί ότι παραβίασαν τη νομοθεσία. Στα αιτήματά της περιλαμβάνονται η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων που τυχόν εμπλέκονται και η κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος εκπαιδευτικών, διευθυντών και διοικητικών στελεχών.

Ο Χριστόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν οριστικά από τις θέσεις τους οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους θα αποδειχθεί συμμετοχή στις καταγγελλόμενες παρατυπίες. Η Ομοσπονδία, πάντως, δεν ζητά την πλήρη κατάργηση της μοριοδότησης για αθλητικές διακρίσεις. Αντίθετα, προτείνει να επανεξεταστεί το υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε η επιβράβευση να συνδέεται με πραγματικές και ουσιαστικές επιτυχίες.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, στο παρελθόν η μοριοδότηση συνδεόταν κυρίως με σημαντικές εθνικές και διεθνείς διακρίσεις και αφορούσε την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κατά τον ίδιο, το σημερινό σύστημα έχει διευρυνθεί, καλύπτοντας περίπου 100 αθλήματα και επιτρέποντας την αξιοποίηση των διακρίσεων για την εισαγωγή σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές. Ο Χριστόπουλος εκτιμά ότι η διεύρυνση αυτή, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή εποπτεία ορισμένων διοργανώσεων, μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια καταστρατήγησης. Για τον λόγο αυτό ζητά αυστηρότερους ελέγχους και ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας.