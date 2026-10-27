Σοβαρή Καταγγελία Βουράκη για τα 3on3 - Τι είπε για Λιόλιο και Μαυραγάνη

Ο Ιωσήφ Βουράκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά την περίοδο 2019-2023 και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) έκανε καταγγελία για τα 3on3 και μίλησε για Λιόλιο και Μαυραγάνη.

Το σκανδαλό των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ μονοπωλεί το ενδιαφέρον, με τους Λιόλιο, Κορομηλά, Παπαπέτρου και Μαυραγάνη να έχουν προφυλακιστεί, ενώ στους Τσαρούχα και Πηλοϊδη έχει επιβληθεί κατοίκον περιορισμός με βραχιολάκια.

Ο Ιωσήφ Βουράκης, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά την περίοδο 2019-2023 και πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) έκανε καταγγελία για τα 3on3 και στάθηκε στην υπερκοστολόγηση τους, μιλώντας για τους Λιόλιο και Μαυραγάνη.

«Κλήθηκα πριν από δυο εβδομάδες να καταθέσω γιατί ένας από τους δύο μάρτυρες τους προστατευόμενους, είχε καταθέσει κάποια μηνύματα μεταξύ του Λιόλιου και του Μαυραγάνη και εκείνου που αφορούσαν το όνομα μου. Και μου δείξανε τα μηνύματα, τα όποια ήταν να βρούμε έναν τρόπο να τιμωρήσουμε, να καταστρέψουμε τον Βουράκη που είναι σε μεγάλη κόντρα με τον πρόεδρο.

Ποια ήταν η κόντρα με τον πρόεδρο λοιπόν! Το 21' ζητήθηκε να διοργανώσει ο Πειραιάς ένα 3on3 όπως το 2020 και το 2019. Έγινε η επαφή με τον Λιόλιο και μου ανέφερε "είχες στηρίξει τον Φασούλα, μήπως δεν θες"; Του ξεκαθάρισα πως οι εκλογές τελειώσαν, μακάρι να πετύχει. Με παρέπεμψε σε κάποιους συνεργάτες του. Μου προτείναν να κάνει μια συγκερκιμενη εταιρεία τη διοργάνωση με τεράστιο κόστος γύρω στα 30-35.000. Το αρνήθηκα γιατί την προηγούμενη σεζόν είχαμε κάνει την ίδια διοργάνωση με 7.500-8.000 ευρώ ως δήμος, ως ΟΠΑΝ. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που αρνήθηκα και το κάναμε με τον τρόπο το δικό μας, με τους συνεργάτες τους δικούς μας.

Όπως έμαθα μετά κι άλλοι δήμοι ακολούθησαν τη δική μας πρακτική. Η συγκεκριμένη εταιρεία διοργάνωνε τέτοια events υπό την καθοδήγηση της τότε διοίκησης. Πέρασαν τα χρόνια, νομίζω 1 χρόνος, 2 χρόνια. Έπαιζα σε εργασιακό πρωτάθλημα και ααχολήθηκε ολόκληρος πρόεδρος της ΕΟΚ, ο στενότερος συνεργάτης του, Μαυραγάνης να βρουν έναν διαιτητή να του δώσουν οδηγίες για το το τι πρέπει να κάνει για να με εκνευρίσει, για να τον βρίσω και να γράψει ένα φύλλο αγώνος και να με τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί όπως έλεγε. Όντως έγινε αυτό. Μετά από 3 μέρες, ο συγκεκριμένος διαιτητής που έχει καταθέσει, έστειλε ένα φύλλο αγώνος με πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Ορίστηκε, μετά από αυτό, σε δύο σερί ματς σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εθνικών κατηγοριών, μεγάλη επιτυχία για διαιτητή. Στο τέλος το μήνυμα έγραφε "αν δεις ξανά τον Βουράκη να του πεις ευχαριστώ»