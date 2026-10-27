Ο Παναγιώτης Φασούλας τοποθετήθηκε με σαφήνεια ξεκαθαρίζοντας πως έπρεπε ήδη να έχουν παραιτηθεί όλα τα μέλη της διοίκησης του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ξεκάθαρη είναι η τοποθέτηση του Παναγιώτη Φασούλα, όσον αφορά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, μετά τις προφυλακίσεις που αποφάσισε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα. Η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ μιλώντας στην εκπομπή LiveNow του ERTnews ξεκαθάρισε πως όλοι οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ θα έπρεπε να έχουν ήδη παραιτηθεί.

«Οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου συνεχίζουν να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΟΚ. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ καμία απόφαση της διοίκησης και είναι συμμέτοχοι σε ό,τι αφορά στην αναξιοπιστία του μπάσκετ. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί. Στη δικογραφία γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν έναν στρατό διαιτητών» δήλωσε αρχικά ο Παναγιώτης Φασούλας.

Για τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Πολιτεία από εδώ και στο εξής, υπογράμμισε: «Οφείλει να επιβάλει τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο, αν οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να παραιτηθούν, γίνεται έκτακτη γενική Συνέλευση μέσα σε 20 με 25 μέρες και έπειτα πραγματοποιούνται εκλογές. Η Πολιτεία οφείλει επίσης να τους βγάλει από τη σκηνή του εγκλήματος. Η σκηνή του εγκλήματος είναι η ομοσπονδία και αυτοί δεν μπορούν να περιφέρονται μέσα στην Ομοσπονδία. Πρέπει να βρει τη λύση ο υπουργός Αθλητισμού για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα».

Όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης ο Παναγιώτης Φασούλας, τόνισε: «Δεν μπορεί η δικογραφία να πέσει στο κενό, αυτές οι καταθέσεις είναι συντριπτικές. Το Πρωτοδικείο θα ορίσει μια διοίκηση, η οποία θα προχωρήσει σε ανεξάρτητες εκλογές. Τα αρχεία της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι στην πλήρη διάθεση των αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί με τον κ. Λιόλο μέχρι την ημέρα της σύλληψής του και ξαφνικά δύο μέρες μετά, τους ακούω να ζητούν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα».

Τέλος, για την επόμενη μέρα του μπάσκετ, είπε: «Πρέπει να ξαναφέρουμε την αξιοπιστία και την αξιοκρατία μέσα στο μυαλό των Ελλήνων που πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάσκετ και να ξέρουν ότι αν το παιδί τους είναι καλό, θα κληθεί στην Εθνική ομάδα».

