Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με ανακοίνωση της ενημέρωσε πως αναμένει τον αντικαταστάτη του Βαγγέλη Λιόλιου από την ΕΟΚ για την εκπροσώπηση στην Ολομέλεια.

Στο ζήτημα της εκπροσώπησης της ΕΟΚ αναφέρθηκε με ανακοίνωση της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί στην εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην Ολομέλεια της ΕΟΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ολυμπιακής Επιτροπής από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε στη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας μπάσκετ, ζητώντας διευκρινίσεις για τον εκπρόσωπό της.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται ακόμη δεν έχει λάβει καμία απάντηση ή επίσημη επιστολή, όσον αφορά τον αντικαταστάτη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Στην επιστολή προς την ΕΟΚ που φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της ΕΟΕ, Στέφανου Χανδακά αναφέρεται:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στη διοίκηση της Ομοσπονδίας σας και των σχετικών εξελίξεων που παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη ως προς την εκπροσώπησή σας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μέχρι τώρα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ούτε έχει ληφθεί κάποια επιστολή, για τον αντικαταστάτη του εκπροσώπου της ΕΟΚ κ. Ευάγγελου Λιόλιου στην Ολομέλεια της ΕΟΕ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην όσων προβλέπουν το καταστατικό λειτουργίας της και ο νόμος και τα οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα».