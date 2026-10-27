Τρένο που δεν σταματιέται ο Παναθηναϊκός!

Άλλη μία αγωνιστική στο «T-Center» για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) για την 8η αγωνιστική της Euroleague, ώστε να παραμείνει στην κορυφή και μετά το πρώτο πιάτο άλλης μίας διπλής αγωνιστικής.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κλείνει τον κύκλο με τους μαζεμένους εντός έδρας αγώνες στο πρώτο κομμάτι της κανονικής περιόδου, με την αναμέτρηση απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Οι «πράσινοι» δίνουν αισίως τον 7ο αγώνα τους στο «T-Center» σε 8 στροφές, έχοντας ρεκόρ 6-1 που τους τοποθετεί στην πρώτη θέση, ισόβαθμους με τη Φενέρ, την οποία έχουν νικήσει.

Την προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να κάνει τη δουλειά με την Μπασκόνια, πιο δύσκολα του αναμενόμενου, φτάνοντας στο 85-79 χάρη σε δύο τρίποντα από Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλ και θέλει άλλη μια νίκη στο «σπίτι» του.

Δύσκολη ήταν και η νίκη για το πρωτάθλημα, με το 78-64 επί της Καρδίτσας, σε ένα παιχνίδι όπου το «τριφύλλι» ήταν πίσω στο σκορ επί τρία δεκάλεπτα και επικράτησε χάρη στο ξέσπασμά του στην τελευταία περίοδο (28-8).

Ζητούμενο είναι να ανέβουν εκ νέου οι στροφές ενώ μετά την Αρμάνι θα ακολουθήσει σειρά εκτός έδρας δοκιμασιών, αρχής γενομένης από την επίσκεψη στην Πόλη για τη μονομαχία με την Εφές (30/10). Στο 1.92 η υπέρβαση του χάντικαπ των -14.5 πόντων.

Δεδομένο είναι πως είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού να πάρει άλλη μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα με πλούσιο ρόστερ, αλλά «soft» νοοτροπία που έχει ρεκόρ 1-6 μετά και το 81-89 από την Μπαρτσελόνα, παρά την παρουσία σημαντικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των πρώην «ερυθρόλευκων» Πίτερς και Ράιτ.

Μπροστάρης των «πράσινων» στη νίκη επί των Βάσκων ήταν ο Λεσόρ που κυριάρχησε στις δύο ρακέτες, δείχνοντας τον παλιό, καλό του εαυτό προ τραυματισμού. Στο 3.41 το ενισχυμένο combo του Γάλλου σέντερ με 12.5 πόντους και 6.5 ριμπάουντ.

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