Ο Άγγελος Παπανικολάου που ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ στις εκλογές του 2021 βρέθηκε απέναντι από τον Βαγγέλη Λιόλιο και αναδείχθηκε τρίτος στην μετά Βασιλακόπουλου εποχή.

Καρδιολόγος στο επάγγελμα ο Άγγελος Παπανικολάου αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΟΚ, θέση που διεκδίκησε στις εκλογές του 2021 από τον Βαγγέλη Λιόλιο που παραιτήθηκε το πρωΐ της Κυριακής (25/10) πριν από την απολογία του στον ανακριτή για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ που προέκυψε από το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο ήταν εκείνος που βρέθηκε απέναντι στον Λιόλιο στις εκλογές του 2021, αλλά αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση στήριξε ουσιαστικά τη διοίκηση του νέου προέδρου συμμετέχοντας σε δράσεις της Ομοσπονδίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις πρώτες εκλογές της μετά Γιώργου Βασιλακόπουλου εποχής, με τις ευλογίες του οποίου κατήλθε είχε αναδειχθεί τρίτος σε ψήφους (με 90) πίσω από τον Βαγγέλη Λιόλιο (335) και τον Παναγιώτη Φασούλα (180).

Τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει θέση υπευθύνου της Elite League και ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.



