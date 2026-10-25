ΕΟΚ: Με νέο πρόεδρο τον Άγγελο Παπανικολάου
Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι ο Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος εξελέγη με πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο άνθρωπος μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, που κλήθηκε να βγει μπροστά σε μια περίοδο μεγάλων αναταράξεων, όπου πολλοί θα περίμεναν να προχωρήσουν σε παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να οδηγηθεί η ΕΟΚ σε εκλογές, αλλά επέλεξαν να προχωρήσουν σε ψηφοφορία στην οποία με πλειοψηφία του ανατέθηκε η ηγεσία της Ομοσπονδίας.
Βέβαια, υπάρχουν και αλλαγές στη σύνθεση του Δ.Σ., καθώς τέσσερα αναπληρωματικά μέλη έχουν κληθεί να καλύψουν τις θέσεις που έμειναν κενές. Ο λόγος για τους Μπάνε Πρέλεβιτς, Περικλή Δορκοφίκη, Κέλλυ Γιαννάκη και Γιώργο Αντωνιάδη. Το νέο Δ.Σ. αναμένεται να βρεθεί τη Δευτέρα (26/10) στο γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
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