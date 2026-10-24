Η Λανς των δέκα παικτών έκανε την ανατροπή με τον εξαιρετικό Τοβέν και τον Αζάρ, επικρατώντας 2-1 της Παρί για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.

Η Λανς βρέθηκε πίσω στο σκορ, έμεινε με δέκα παίκτες, ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει την ανατροπή επί της Παρί και να πάρει τη νίκη με 2-1, για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, τις ευκαιρίες, αλλά όχι το γκολ. Στο 26΄, ο Σoτοκά άγγιξε το 1-0 με κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε έξω από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 31', ο Τοβέν με απευθείας εκτέλεση φάουλ απείλησε τον Νκαμπαντιό, ο οποίος όμως μπλόκαρε.

Η Παρί από την άλλη, παρά τις επιθέσεις της Λανς, άντεξε και όχι μόνο αυτό, βρήκε γκολ στο 45+2'. Οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Σιναγιόκο, έδωσε στον Κολεόσο και στη συνέχεια εκείνος με ένα δυνατό σουτ, άνοιξε το σκορ.

Η επανάληψη δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τη Λανς, η οποία έμεινε από το 48' με δέκα παίκτες, λόγω της κόκκινης κάρτας στον Τομπίδο, ωστόσο παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 63'. Ο Τοβέν βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με το αριστερό και έγραψε το 1-1.

Στο 83', ο Αζάρ άλλαξε τον δείκτη του σκορ, παίρνοντας μία εξαιρετική πάσα από τον Τοβέν και με ένα υπέροχο σουτ από τα δεξία, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Παρί και έκανε την ανατροπή για τη Λανς.

