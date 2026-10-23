Ο Πέτρος Παπαπέτρου ολοκλήρωσε την απολογία του στον ανακριτή και αναμένεται να αποφασίσουν με τον εισαγγελέα για την τύχη του.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στον ανακριτή για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για το ποσό των 820.000 ευρώ που βρέθηκε στην οικεία του.

Ο Κατερινιώτης πρώην διαιτητής κατά την είσοδο του στο γραφείο του ανακριτή στα πρώτα 45 λεπτά περίμενε να εξεταστούν τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε για να δικαιολογήσει το ποσό που βρέθηκε.

Στη συνέχεια μετά τις 2 το μεσημέρι περίπου η απολογία του ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Πλέον, αναμένεται ο Εισαγγελέας να αποφασίσει με τον ανακριτή άμεσα εάν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή θα προφυλακιστεί.

