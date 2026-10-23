Παπαπέτρου: Ολοκληρώθηκε η απολογία του
Ολοκληρώθηκε η απολογία του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου στον ανακριτή για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και για το ποσό των 820.000 ευρώ που βρέθηκε στην οικεία του.
Ο Κατερινιώτης πρώην διαιτητής κατά την είσοδο του στο γραφείο του ανακριτή στα πρώτα 45 λεπτά περίμενε να εξεταστούν τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε για να δικαιολογήσει το ποσό που βρέθηκε.
Στη συνέχεια μετά τις 2 το μεσημέρι περίπου η απολογία του ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Πλέον, αναμένεται ο Εισαγγελέας να αποφασίσει με τον ανακριτή άμεσα εάν θα αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή θα προφυλακιστεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.