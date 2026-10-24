Βρούτσης: «Μπορώ μόνο να υποδείξω στο Δ.Σ. της ΕΟΚ και θα το κάνω!» - Τι είπε για τον Παναγιώτη Γιαννάκη

Ο Γιάννης Βρούτσης τοποθετήθηκε εκτενώς για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ μέσω της παρουσίας του σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Ο Γιάννης Βρούτσης, Υφυπουργός Αθλητισμού, μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ (24/10), σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ, αναφερόμενος στο χρονικό της υπόθεσης, στην επόμενη μέρα του αθλητισμού στη χώρα μας, αλλά και στον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Αναλυτικά όσα είπε

«Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο αθλητισμός βρίσκεται σε μια περίοδο άνθησης, αλλά αυτά τα γεγονότα τον δηλητηριάζουν και έχουν ανοίξει μια πληγή, την οποία οφείλουμε ως υπουργείο να κλείσουμε και να δώσουμε απαντήσεις.

Πρώτον, τα αντανακλαστικά μας ήταν άμεσα. Όταν λάβαμε, τον Απρίλιο του 2026, τις καταγγελίες, έφυγαν αμέσως από το γραφείο μου και διαβιβάστηκαν στην ΕΑΣΘ και στην ΕΠΑΘΛΑ, όπου έγιναν όσα προβλέπονται. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί μηνύσεις από τον κύριο Λιόλιο και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τοξικά δημοσιεύματα, αντέδρασε, εξέδωσε πόρισμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Λιόλιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα, παρότι δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η Επιτροπή, λοιπόν, άντεξε.

Δεν μπορούμε να δικάζουμε. Δεν έχουμε εισαγγελικό ρόλο, αλλά αντιδρούμε βάσει των στοιχείων. Η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε αμέσως τις καταγγελίες στον αθλητικό εισαγγελέα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών του υπουργείου Αθλητισμού. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει. Εμείς οφείλουμε να εξυγιάνουμε τον χώρο.

Μέχρι να φτάσουμε στη Δευτέρα το βράδυ, οπότε αναμένονται αποφάσεις, πήραμε και άλλα μέτρα. Στείλαμε ελεγκτές για οικονομικό έλεγχο στην ΕΟΚ, ζήτησα από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας να πραγματοποιήσει και εκείνη έλεγχο και, τρίτον, πάγωσα τη χρηματοδότηση προς την ομοσπονδία, όχι προς τα σωματεία. Θα γίνουν έλεγχοι και αξιοποιήσαμε τα εργαλεία που διαθέτουμε.

Από την Τρίτη θα υπάρξουν προσπάθειες κατεύθυνσης, όχι επιβολής, καθώς υπάρχει το αυτοδιοίκητο της ομοσπονδίας, με στόχο να εξυγιανθεί ο χώρος. Πραγματοποιούνται συχνά τακτικοί έλεγχοι, ενώ έχω θεσπίσει νέους κανονισμούς και ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου της διοίκησης, για παράδειγμα όσον αφορά την υποβολή ισολογισμών.

Η Εθνική Επιτροπή Ακεραιότητας εξετάζει την υπόθεση. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η χειραγώγηση αγώνων. Εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε χειραγώγηση, θα υπάρξει η αντίστοιχη περικοπή και προς την ομοσπονδία μπάσκετ. Υπάρχουν δύο διαστάσεις: πρώτον, το ηθικό υπόβαθρο και, δεύτερον, το οικονομικό αντάλλαγμα μέσω του στοιχήματος, με σκοπό να βγουν χρήματα επηρεάζοντας ένα αποτέλεσμα.

Το μπάσκετ λαμβάνει 3,2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το υπουργείο Αθλητισμού, τα μισά από την επιχορήγηση και τα άλλα μισά από το στοίχημα.

Για την επόμενη μέρα στην ΕΟΚ: «Επειδή όλη αυτή η υπόθεση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στον θεσμό, θα υπάρξουν συνέπειες. Θα τοποθετηθώ μετά τις δικαστικές αποφάσεις. Το θεσμικό πλαίσιο μού απαγορεύει να παρέμβω και να επιβάλω αποφάσεις. Μπορώ μόνο να υποδείξω και θα το κάνω, αλλά δεν πρέπει να βιαστούμε. Την Τρίτη θα τοποθετηθώ, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες».

Για τα σχολικά πρωταθλήματα: «Το γεγονός ότι οι μαθητές μοριοδοτούνται μέσω της συμμετοχής τους σε αγώνες ερασιτεχνικού αθλητισμού αποτελεί σωστή κατεύθυνση και ένα υγιές κίνητρο για να ασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να δηλητηριάζεται. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη διαδικασία με διαφανή τρόπο. Δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι ενδεχομένως θέλησαν να την αλλοιώσουν.

Η καταγγελία του Αμαρουσίου είναι πολύ σοβαρή και η αντίδραση ήταν άμεση. Κανείς δεν μπορεί να αμαυρώσει τον αθλητισμό».

Για τον Παναγιώτη Γιαννάκη: «Γνωρίζω τη δυσαρέσκεια του Γιαννάκη. Δέχθηκε πολλές πιέσεις, προσέφυγε στο υπουργείο Αθλητισμού και αξιολογήσαμε όσα συμβαίνουν εις βάρος του, προκειμένου να περιφρουρήσουμε την ανεξαρτησία του προπονητικού συστήματος της χώρας, η οποία επιχειρήθηκε να κατακτηθεί και αυτή από την ΕΟΚ. Νομοθετήσαμε για την προστασία της ανεξαρτησίας του.

Εάν και εφόσον οδηγηθούμε σε εκλογές, τα σωματεία που έχουν δικαίωμα θα αποφασίσουν. Ο Γιαννάκης βρίσκεται πάνω από τη συγκεκριμένη θέση για την οποία συζητάμε, τόσο ως προπονητής όσο και ως αθλητής».