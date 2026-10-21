Βρούτσης για τις συλλήψεις στο μπάσκετ: «Να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η διερεύνηση ξεκίνησε από την ΕΠΑΘΛΑ»

Τι δήλωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο μπάσκετ και τα έξι εντάλματα σύλληψης.

Για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και έχουν προκαλέσει σεισμικές δονήσεις απασχολώντας και όλη την Ευρώπη με τα έξι εντάλματα σύλληψης τοποθετήθηκε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

Η γραπτή δήλωση του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση αναφέρει:

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία ως γνωστόν είναι μυστική και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

