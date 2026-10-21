Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet τα λάθη που έκανε ο ΕΣΑΚΕ στη συμφωνία για τα τηλεοπτικά της Basket League.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης τα... έψαλε στο Gazz Floor by Novibet για την τηλεοπτική συμφωνία που έκανε ο ΕΣΑΚΕ, που ναι μεν πόνταρε στα έσοδά του, δεν υπολόγισε δε τον τρόπο της προβολής της Basket League.

Ο ίδιος μίλησε για την παράλληλη προβολή των παιχνιδιών, το διαδικτυακό ζάπινγκ, την έλλειψη των post games και των pre games και την αστοχία στον όλο σχεδιασμό από πλευράς του Συνδέσμου.

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάπου αστόχησε ο ΕΣΑΚΕ. Ο ΣΚΑΪ τη δουλειά του κάνει, όμως αυτός που έπρεπε να προσέχει πού βάζει την υπογραφή του είναι ο ΕΣΑΚΕ. Να έφτιαχνε ένα συμβόλαιο που θα προέβλεπε την καλύτερη και μεγαλύτερη προβολή του πρωταθλήματος. Και μην πει κανείς πως είναι ακόμα αρχή. Είναι ακόμα αρχή, αλλά δεν φαίνεται πως στο άμεσο μέλλον θα σταματήσει αυτό το βιολί», είπε μεταξύ άλλων.