Η δεύτερη διοργάνωση του FIBA ​​Masters Open θα φιλοξενηθεί στο Μόναχο. Οικοδέσποινες του τουρνουά θα είναι από κοινού η Γερμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (DBB), η πόλη του Μονάχου, η FC Bayern München eV, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Βαυαρίας και η FC Bayern Basketball.

Σε στενή συνεργασία με τη FIBA, οι εταίροι θα συνδυάσουν όλη την εκτεταμένη τεχνογνωσία και τα δίκτυά τους για να παραδώσουν αυτό που υπόσχεται να είναι ένα ακόμη εξαιρετικό γεγονός για την παγκόσμια κοινότητα του μπάσκετ.

Το τουρνουά στο Μόναχο θα έρχεται μετά από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο εναρκτήριο FIBA ​​Masters Open που έγινε φέτος στην Ελλάδα, το οποίο συγκέντρωσε σχεδόν 1000 παίκτες ηλικίας 40 ετών και άνω από όλο τον κόσμο - καθώς και πολλούς προπονητές, υπαλλήλους, εθελοντές, οικογένειες, φίλους και θαυμαστές.

Γιορτάζοντας τη δύναμη του μπάσκετ και τη μοναδική του ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους, ο ανταγωνισμός στο παρκέ συνοδεύτηκε από μία ατμόσφαιρα που έμοιαζε με φεστιβάλ. Στο Μόναχο, η δεύτερη έκδοση του FIBA ​​Masters Open θα συμβάλει για άλλη μια φορά στη δημιουργία ιδιαίτερων αναμνήσεων για όσους θα παρευρεθούν.

Επιπλέον, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της FIBA σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συμμετοχής που ενισχύει το όραμά της για μια παγκόσμια κοινότητα μπάσκετ, στο Μόναχο θα συμπεριλφηθεί στο πρόγραμμα μία κατηγορία για μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια

Ο Patrick Mariller, Chief Operating Officer της FIBA, δήλωσε: "Μετά την πρώτη έκδοση-ορόσημο του FIBA Masters Open στην Ελλάδα, είμαστε ακόμη πιο ενθουσιασμένοι που τώρα περιμένουμε τη δεύτερη διοργάνωση στην υπέροχη πόλη του Μονάχου. Η ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα των Masters και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις Εθνικές Ομοσπονδίες απέδειξαν τον ενθουσιασμό με τον οποίο έχει υποδεχτεί η κοινότητα του παγκόσμιου μπάσκετ αυτό το νέο γεγονός στο καλεντάρι της FIBA”.

«Το να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε το Μόναχο ως διοργανώτρια πόλη για το 2027 σηματοδοτεί ένα άλλο σημαντικό βήμα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δέσμευση και την αφοσίωση της FC Bayern Basketball, την οποία υποστηρίζουν η Γερμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η πόλη του Μονάχου, η FC Bayern München eV και η Βαυαρική Ένωση Καλαθοσφαίρισης, τη διοργάνωση του 2027. Θα θέλαμε επίσης να τους ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη σκληρή δουλειά που αναμένεται να γίνει από εδώ και στο εξής. Γνωρίζουμε ότι θα είναι μια εξαιρετική και αξέχαστη εκδήλωση για όλους όσοι συμμετέχουν».

Το FIBA Masters Open 2027 θα ξεκινήσει επίσημα με μια τελετή έναρξης στο BMW Park του Μονάχου. Οι αγώνες θα παίζονται σε διάφορες αθλητικές αίθουσες σε όλη την πόλη, ενώ το Pineapple Park, η δημοφιλής τοποθεσία streetball της FC Bayern Basketball, θα προσφέρει την τέλεια σκηνή για τους αγώνες 3x3.

Το πάθος της Γερμανίας για το άθλημα τονίστηκε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA 2026 στο Βερολίνο. Η διοργάνωση έσπασε ρεκόρ προσέλευσης και προσέλκυσε πρωτοφανή αριθμό κοινού, ενώ η εθνική ομάδα ανδρών της Γερμανίας είναι αυτήν τη στιγμή τόσο Πρωταθλήτρια Ευρώπης, όσο κα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Μονάχου, Verena Dietl, δήλωσε: «Το FIBA Masters Open θα φέρει παίκτες μπάσκετ από όλο τον κόσμο στο Μόναχο το 2027 και θα δείξει ότι ο ενθουσιασμός για τον αθλητισμό δεν γνωρίζει όριο ηλικίας. Το Μόναχο είναι μια διεθνής αθλητική πόλη και ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης για εκδηλώσεις που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες συναρπαστικούς αγώνες, μια πολύ ιδιαίτερη γιορτή του μπάσκετ και να περάσουν αξέχαστες στιγμές στο Μόναχο».

Ο Mithat Demirel, Αντιπρόεδρος της Elite Sport για τη Γερμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η FC Bayern Basketball θα φιλοξενήσει το FIBA Masters 2027 στο Μόναχο. Μετά την περσινή επιτυχημένη εναρκτήρια εκδήλωση στην Κόρινθο, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, είναι φανταστικό να φέρνουμε τώρα αυτό το ιδιαίτερο διεθνές μπασκετικό γεγονός στη Γερμανία.

"Με 15 ηλικιακές κατηγορίες που ξεκινούν από 40+, το FIBA ​​Masters Open υπογραμμίζει τον ενθουσιασμό για το μπάσκετ και τον αθλητικό ανταγωνισμό. Το γεγονός ότι το Masters basketball αποκτά πλέον μια μόνιμη διεθνή πλατφόρμα υπό την ομπρέλα της FIBA ​​είναι πολύ σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των διοργανώσεων”.

Ο Joachim Spagele, Αντιπρόεδρος Αθλητικής Ανάπτυξης στη Γερμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δήλωσε: "Η DBB θα υποστηρίξει την FC Bayern Basketball ως συνεργάτη. Μαζί, στοχεύουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το Masters basketball, να αυξήσουμε την προβολή του και να παρέχουμε στους συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο μια εξαιρετική εμπειρία μπάσκετ στο Μόναχο το 2027”.

Ο Adrian Sarmiento, Διευθύνων Σύμβουλος της FC Bayern Basketball, δήλωσε: "Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που το FIBA ​​Masters Open 2027 θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο. Μαζί με τη Γερμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, την Πόλη του Μονάχου, την FC Bayern München eV και τη Βαυαρική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια γιορτή σε όλο τον κόσμο του Μπάσκετ της Βαυαρίας.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε χιλιάδες παίκτες, προπονητές, εθελοντές και φίλους του μπάσκετ στο Μόναχο. Μαζί, θέλουμε να γιορτάσουμε το πάθος για το άθλημά μας και τον ανταγωνισμό στο γήπεδο, προσφέροντας παράλληλα στους καλεσμένους μας την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές πολιτιστικές και κοινωνικές εμπειρίες στο Μόναχο».

Ο Benny Folkmann, Διευθύνων Σύμβουλος της FC Bayern München eV, δήλωσε: «Η φιλοξενία του FIBA ​​Masters Open 2027 αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της ζωντάνιας και της δέσμευσης του Μονάχου ως αθλητικής πόλης, καθώς και της φιλοδοξίας της FC Bayern München να αποτελεί ένθερμο υποστηρικτή του μπάσκετ.

Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς να ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια τόσο σημαντική διοργάνωση και, ως σύλλογος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας. Με την προσέγγισή της που προάγει τη συμπερίληψη και τη επαφή μεταξύ των γενεών, η διοργάνωση εναρμονίζεται απόλυτα με τη στρατηγική του συλλόγου μας. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τη διεθνή κοινότητα του μπάσκετ στο Μόναχο».

Η διαδικασία προεγγραφής για το FIBA ​​Masters Open 2027 έχει ήδη ξεκινήσει και είναι διαθέσιμη εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση, κάντε κλικ σε αυτό το link:

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