Βιέννη: Ηττήθηκε με 85 πόντους διαφορά με το σκορ να κρύβει μια ιδιαίτερη ιστορία!
Η ομάδα που πριν από λίγες ημέρες αντιμετώπισε τον Προμηθέα στα προκριματικά του BCL, η Vienna BC ηττήθηκε αυτή τη φορά με 85 πόντους διαφορά στην πρεμιέρα του αυστριακού πρωταθλήματος (122-37).
Το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε από την πρώτη περίοδο, όταν οι Λάιονς προηγήθηκαν με 36-2, ενώ στο ημίχρονο το σκορ είχε φτάσει στο 65-9. Η διαφορά μάλιστα άγγιξε ακόμη και το +89.
Η εξήγηση βρίσκεται στο ρόστερ που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η Vienna BC. Η ομάδα κατέβηκε με ένα σύνολο που περιλάμβανε αρκετούς 16χρονους και 17χρονους, αλλά και παίκτες 18 και 19 ετών, δίνοντάς τους ουσιαστικά την ευκαιρία να πάρουν εμπειρίες στο πρωτάθλημα. Η Βιέννη έχει φέτος μπροστά της την ABA League και το FIBA Europe Cup, διοργανώσεις στις οποίες θα αγωνιστεί ο βασικός της κορμός. Έτσι, το αυστριακό πρωτάθλημα χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ως πεδίο ανάπτυξης των νεαρών παικτών.
Η διαφορά δυναμικότητας αποτυπώθηκε και στους αριθμούς: οι Λάιονς κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 56-20, ενώ στα αμυντικά η διαφορά ήταν 41-11. Το απίθανο 122-37 ήταν το αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής της Βιέννης να χρησιμοποιήσει το εγχώριο πρωτάθλημα ως «σχολείο» για τη νέα γενιά της.
Τα δεκάλεπτα: 36-2, 65-9, 97-19, 122-37
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