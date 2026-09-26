Η Μπόκα Τζούνιορς βρέθηκε μια ανάσα από την έκπληξη, αλλά η Ρίτας Βίλνιους ανέτρεψε το σκηνικό, διατηρώντας έτσι το σερί των ευρωπαϊκών ομάδων στο Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Η ιστορία παραλίγο να γραφτεί διαφορετικά στο Διηπειρωτικό Κύπελλο της FIBA ​​στο Πεκίνο, καθώς η Μπόκα Τζούνιορς έφτασε πολύ κοντά στο να δημιουργήσει τον πρώτο τελικό στην ιστορία της διοργάνωσης χωρίς τη συμμετοχή ευρωπαϊκής ομάδας.

Ωστόσο, η Ρίτας Βίλνιους πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο στον ημιτελικό, το οποίο κέρδισε με ένα επιμέρους σκορ 27-12 και διατηρώντας ζωντανό το σερί που θέλει σε κάθε μορφή και διοργάνωση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου ​​μέχρι σήμερα, μια ομάδα από την Ευρωπαϊκή ζώνη της FIBA ​​να φτάνει στον τελικό.

Απέναντί ​​της, στον τελικό που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο θα βρεθεί η NBA G League United. Η τελευταία φορά που ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατέκτησε το τρόπαιο ήταν το 1974, όταν οι Maryland Terrapins αναδείχθηκαν πρωταθλητές.

Ρίτας Βίλνιους 77-70 Μπόκα Τζούνιορς

Η αναμέτρηση των δύο νικητών του Basketball Champions League —από την Ευρώπη και την Αμερική— ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν όλοι. Μια σκληρή μάχη, όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να αποκτήσει διψήφια διαφορά.

Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το προβάδισμα οκτώ πόντων της Μπόκα στην έναρξη της τέταρτης περιόδου —μετά από δύο εύστοχα τρίποντα του Λούκας Φατζιάνο— φάνταζε τεράστιο, ειδικά από τη στιγμή που ο βασικός πλέι μέικερ της Ρίτας, Κάσιους Ουίνστον, είχε τραυμαστεί στον αστράγαλο.

Ωστόσο, ο προπονητής Νέντας Πατσεβίτσιους βρήκε τη λύση για τη λιθουανική ομάδα.

Με τον Μάικλ Ντεβό να οργανώνει το παιχνίδι και τον Ρίκι Λίντο να ευστοχεί σε κρίσιμα τρίποντα, η Ρίτας κάλυψε τη διαφορά σε ελάχιστο χρόνο, πριν πάρει προβάδισμα πέντε πόντων χάρη σε ένα τρίποντο του Ντεβό λίγο πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά για τη λήξη.

Η Μπόκα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις, ερχόμενος από τον πάγκο, έδωσε τη λύση: πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε με λέι-απ, διαμορφώνοντας το σκορ σε 75-70 με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν. Οι Ντεβό και Μαρτσιουλιόνις σημείωσαν από 14 πόντους για τη Ρίτας, ενώ ο Μπρούνκε πρόσθεσε 10, συνεχίζοντας το σερί του με διψήφιο αριθμό πόντων στο Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Ο Μάικλ Γουόρεν πέτυχε 16 πόντους για την Μπόκα.

RSSB Tigers - NBA G League United: 95-114

Ο πρώτος ημιτελικός είχε ακριβώς αντίθετη εξέλιξη, με μπάσκετ ελεύθερου ρυθμού, αιφνιδιασμούς, τρίποντα σε καταστάσεις τρανσιτιον και ατομικές εξάρσεις ταλέντου.

Η διαφορά ήταν μόλις τρεις πόντοι στο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να ξεπερνούν τους 50 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά, αλλά μόλις ο Ερικ Ντίξον ανέλαβε δράση στο τρίτο δεκάλεπτο, το παιχνίδι έγινε μονόλογος.

Η ομάδα της G League κέρδισε το τρίτο δεκάλεπτο με διαφορά 12 πόντων και στη συνέχεια έφτασε άνετα στη νίκη, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τους 100 πόντους στην Κίνα. Ο Κινόνες ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος παίκτης της ημέρας, σημειώνοντας 29 πόντους στη νίκη που έδωσε για τρίτη συνεχόμενη φορά την πρόκριση στον τελικό για την NBA G League United.

Ο Γουίλερ σημείωσε 24 πόντους με πολλά εντυπωσιακά καρφώματα, ενώ ο Ντίξον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους. Ο Ράνταλ πέτυχε 25 πόντους για τους Tigers, έχοντας 10 στα 25 σουτ εντός πεδιάς, και ο Λέναρντ πρόσθεσε άλλους 22. Οι νικητές της Basketball Africa League δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό όμως.

Beijing Royal Fighters - Shanghai Sharks 101-87

Το Σάββατο διεξήχθη και ο αγώνας για την πέμπτη θέση, με τις δύο ομάδες του κινεζικού πρωταθλήματος (CBA) να αναμετρώνται.

Οι Royal Fighters έστειλαν μήνυμα ισχύος νικώντας άνετα τους πρωταθλητές CBA, χάρη στην απόδοση των δύο γκαρντ τους, Γκραντ Ρίλερ (22 πόντοι σε 22 λεπτά) και Τζαβόντε Κουκ (17 πόντοι σε 14 λεπτά). Οι Ζου Γιουτσέν (13 πόντοι), Λούο Χάντσεν (11 πόντοι) και ο Χάρι Γκιλς (10 πόντοι, 7 ριμπάουντ) με επίσης διψήφιο αριθμό πόντων